«Государственные вложения создают условия для частных инвестиций»
Эксперт Виктория Анохина — о перспективах рынка Крыма для девелопмента
По официальным данным, объем инвестиций в инфраструктуру Крыма составил 98 млрд рублей (+24% к 2024 году), а доля импортозамещения стройматериалов — 67% за два года. При этом, согласно исследованиям bnMAP.pro, за год, с августа 2025-го по август 2026-го, в премиальных новостройках Крыма предложение квартир выросло более чем в 2,5 раза, а средняя цена квадратного метра увеличилась на 20,5%. Как считает заместитель генерального директора федеральной ГК «Развитие» Виктория Анохина, динамика обусловлена системным эффектом государственной программы развития полуострова и встречным интересом частного капитала.
«Увеличение ввода жилья и объема строительства — прямой отклик рынка на развитие инфраструктурного каркаса Крыма и рост внутреннего туризма. Развитие транспортной доступности, инженерных сетей и для девелопера принципиально, поскольку даже на привлекательном участке невозможно строить без инфраструктуры или при неопределенных сроках ее создания. Государственные вложения в этом случае создают условия для частных инвестиций.
Летние перебои с топливом носили временный логистический характер. Перебои с энергоснабжением также в основном локализовались и оперативно устранялись региональными службами. Для стратегических инвесторов, планирующих горизонты в 5–10 лет, эти факторы не стали системными: они не отменяют базового тренда на дефицит качественного предложения и рост туристического потока.
Компании, которые уже работают в регионе, закладывают в свои модели сезонные и логистические риски, а также закладывают запас финансовой устойчивости, позволяющий выполнять обязательства и при менее благоприятных условиях.
Мы видим в Крыму сочетание нескольких факторов, которые делают рынок привлекательным для девелопера с опытом работы в крупных городах. Во-первых, устойчивый спрос на качественную курортную недвижимость, который пока не насыщен предложением с полноценной сервисной инфраструктурой. Во-вторых, более высокая маржинальность по сравнению с массовым рынком центральной России при сопоставимых строительных издержках. При этом рост средней цены предложения не равнозначен доходности отдельной покупки. Ее результат зависит от стоимости приобретения, эксплуатационных расходов и спроса на конкретный объект.
Поддержка властей складывается из финансовых и организационных механизмов. В Крыму и Севастополе действует свободная экономическая зона, предусматривающая льготное налогообложение и другие преференции для ее участников при соблюдении установленных условий. В Республике Крым инвестпроекты сопровождают по принципу одного окна, за ними закрепляется кураторство органов власти. Для бизнеса это возможность решать вопросы реализации проекта во взаимодействии с ответственными ведомствами.
Для девелопера особенно важна предсказуемость сроков согласований и подключения к инженерным сетям. Если строительство объекта и обеспечивающей инфраструктуры не синхронизированы, растут затраты и откладывается начало эксплуатации. Поэтому результативность поддержки следует оценивать по тому, насколько она помогает довести проект до работающего объекта.
Перспективы остаются сильными, но рынок входит в фазу, когда выигрывать будут проекты с качественным продуктом, а не просто с локацией. Инфраструктура для оздоровления, спорта и семейного отдыха может расширить период посещения, но ее необходимо подкреплять сервисом и профессиональным управлением. А при сохранении текущей динамики туристического потока и доходности апартаментов на уровне 15% годовых в сезон Крым в ближайшие 5 лет останется одним из самых перспективных рынков для девелопмента на юге России».