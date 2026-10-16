«Государственные вложения создают условия для частных инвестиций»

Перспективы остаются сильными, но рынок входит в фазу, когда выигрывать будут проекты с качественным продуктом, а не просто с локацией. Инфраструктура для оздоровления, спорта и семейного отдыха может расширить период посещения, но ее необходимо подкреплять сервисом и профессиональным управлением. А при сохранении текущей динамики туристического потока и доходности апартаментов на уровне 15% годовых в сезон Крым в ближайшие 5 лет останется одним из самых перспективных рынков для девелопмента на юге России».