Дорогой полуостров
В элитных новостройках Крыма стоимость метра подорожала на 20,5%
13.10.2026, 14:34
На крымском рынке недвижимости первичного сегмента наблюдается увеличение предложения жилья класса премиум, при этом ценовая политика также демонстрирует восходящий тренд. За период с августа 2025 по август 2026 года объем доступных для покупки квартир увеличился более чем в 2,5 раза, составив прирост в 155,2%. Параллельно с этим средняя стоимость квадратного метра поднялась на 20,5%.
Эксперты ГК «Развитие» со ссылкой на данные bnMAP.pro отмечают, что в течение года средняя цена квадратного метра в элитных новостройках Крыма возросла с 374,6 тыс. до 451,3 тыс. руб. Это соответствует увеличению на 20,5%. Количество доступных квартир за указанный период увеличилось с 163 до 416 единиц, что является ростом более чем в 2,5 раза (+155,2%). Количество проектов премиум-класса также выросло с трех до пяти, показав прирост в 66,7%.
Средняя стоимость единицы предложения (лота) увеличилась на 34,2%, достигнув 30,2 млн руб. в августе 2026 года, по сравнению с 22,5 млн руб. годом ранее.
Лидером по средней стоимости квадратного метра в сегменте премиум является Ялта, где показатель достиг 496,4 тыс. руб. Здесь же представлен и наиболее дорогой лот в данном сегменте стоимостью 231,1 млн руб.
На второй позиции по средней цене за квадратный метр расположилась Евпатория (425,9 тыс. руб.), а максимальная стоимость лота здесь составляет 80,1 млн руб. Замыкает тройку лидеров Алушта со средней ценой 417,2 тыс. руб. за квадратный метр, при максимальной стоимости лота в 76,8 млн руб.
Руководитель отдела аналитики ГК «Точно» Валерия Цыганок отмечает, что рост цен на премиальном рынке Крыма обусловлен сразу несколькими факторами. «Важно отметить, что удорожание происходило не только за последний год, но и на протяжении предыдущих двух-трех лет. Одной из причин стало повышение инвестиционной и рекреационной привлекательности региона. Однако не менее значимую роль сыграло изменение структуры предложения: на рынок выходит все больше проектов высокого ценового сегмента, в том числе бизнес-класса и выше, с соответствующим уровнем инфраструктуры, сервиса и благоустройства»,— говорит эксперт.
По ее словам, в ближайшей перспективе рынок недвижимости будет демонстрировать более умеренную динамику роста цен. В базовом сценарии стоимость объектов может повышаться темпами, сопоставимыми с инфляцией, хотя в зависимости от политической и экономической обстановки темпы роста могут быть более сдержанными.
При этом существенного снижения номинальных цен на недвижимость не ожидается. Высокая себестоимость строительства, стоимость заемного финансирования, логистические расходы и другие издержки продолжают оказывать значительное влияние на ценообразование и ограничивают возможности застройщиков для существенного пересмотра цен в сторону снижения.
По словам Валерии Цыганок, определенное охлаждение спроса уже наблюдается, и в текущих экономических и политических условиях эта тенденция может сохраниться. Но ключевой фактор — это все-таки не высокая стоимость квадратного метра, а совокупность других причин: отсутствие инструментов и способов оплаты, льготных условий, экономическая неопределенность, политическая обстановка и высокая ключевая ставка.
Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент» Елена Кабешева считает, что большинство качественных курортных проектов сосредоточено на Южном берегу Крыма, где к характеристикам самой недвижимости добавляются преимущества локации. «Здесь ограничено количество участков с выходом к морю, выразительным природным рельефом и видовыми характеристиками. Можно увеличить объем строительства, но нельзя создать новую первую береговую линию или повторить уникальные природные условия. Поэтому я считаю, что качественная недвижимость на Южном берегу Крыма продолжит дорожать»,— говорит госпожа Кабешева.
Эксперт не ожидает общего падения цен на курортную недвижимость. По ее мнению, качественные проекты с хорошей локацией, развитой инфраструктурой, профессиональным управлением и понятной инвестиционной перспективой продолжат дорожать. При этом в отдельных проектах снижение стоимости вполне возможно. Рынок будет все заметнее разделяться по качеству предложения.
«Скорее я ожидаю замедления общих темпов роста цен, чем их падения. При этом разница между сильными проектами, которые смогут продолжить дорожать, и теми, где высокая стоимость не подкреплена качеством продукта, будет становиться все заметнее. Высокая цена сама по себе не убивает спрос. Он начинает снижаться тогда, когда покупатель перестает понимать, за что именно платит»,— говорит эксперт.
По мнению Елены Кабешевой, высокая стоимость не приведет к общему падению спроса. Покупатели станут внимательнее выбирать проекты. Там, где цена оправдана качеством, расположением и понятной инвестиционной перспективой, спрос сохранится даже при высокой стоимости.