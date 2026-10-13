Дорогой полуостров

Руководитель отдела аналитики ГК «Точно» Валерия Цыганок отмечает, что рост цен на премиальном рынке Крыма обусловлен сразу несколькими факторами. «Важно отметить, что удорожание происходило не только за последний год, но и на протяжении предыдущих двух-трех лет. Одной из причин стало повышение инвестиционной и рекреационной привлекательности региона. Однако не менее значимую роль сыграло изменение структуры предложения: на рынок выходит все больше проектов высокого ценового сегмента, в том числе бизнес-класса и выше, с соответствующим уровнем инфраструктуры, сервиса и благоустройства»,— говорит эксперт.