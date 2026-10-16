Акции элеваторов «Морозовское» и «Кропоткинский» продают за 104 млн рублей
Именные акции ЗАО «Морозовское» и АО «Кропоткинский элеватор» выставили на торги за 104,9 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно сообщению, на продажу выставлен единый лот №1: акции именные обыкновенные (вып.1) ЗАО «Морозовское» (№1-01-58975-Р) в количестве 43 126 шт. (свободные от обременений) и акции именные обыкновенные (вып.1) АО «Кропоткинский элеватор» (№1-01-30323-Е) в количестве 1 821 080 шт.
Конкурсный управляющий Дарья Кузнецова опубликовала изменения в положение о реализации имущества ООО «Племагрофирма «Андреевская». В отношении компании открыта процедура конкурсного производства, которая продлена судом до 2 декабря 2026 года.
Торги по реализации имущества должника, находящегося в залоге у ООО «Ставропольский бройлер», проводятся на площадке «Аукцион-центр».
Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Племагрофирма Андреевская» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена Дарья Кузнецова, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (Самара).
В июле конкурсный управляющий ООО «Племагрофирма Андреевская» выставил на торги посредством публичного предложения дебиторскую задолженность шести организаций общей начальной стоимостью 564,6 млн руб.
Ранее торги по продаже имущественного комплекса предприятия за 2,4 млрд руб. были признаны не состоявшимися, поскольку на участие в них не было подано ни одной заявки. При этом общий долг предприятия вырос почти до 3 млрд руб. Подробнее — в материале «Акции пустят с молотка».