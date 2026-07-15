Акции пустят с молотка

Ценные бумаги находящегося в стадии ликвидации ООО «Племагрофирма «Андреевская» из Дубовского района Ростовской области выставлены на открытый аукцион за 104,9 млн руб. Торги по продаже имущественного комплекса предприятия за 2,4 млрд руб. признаны не состоявшимися, поскольку на участие в них не было подано ни одной заявки. При этом общий долг предприятия вырос почти до 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий Дарья Кузнецова объявила о проведении открытых торгов по продаже ценных бумах ООО «Племагрофирма «Андреевская». Единым лотом продаются 43,1 тыс. именных обыкновенных, свободных от обременения акций ЗАО «Морозовское», и 1,8 млн находящихся в залоге у ООО «Ставропольский бройлер» акций АО «Кропоткинский элеватор». Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

ООО «Племагрофирма «Андреевская» было признано банкротом в мае 2025 года. Имущество предприятия, включающее в себя ценные бумаги и производственный комплекс, оценили в 2,6 млрд руб. В отношении предприятия до 29 ноября 2025 года было введено конкурсное производство, которое продолжается до сих пор из-за разбирательств с очередностью кредиторов и попыток реализовать имущество. Как сообщал «Ъ-Ростов», на момент банкротства общий долг предприятия перед кредиторами превысил 2,4 млрд руб.

За год сумма требований ООО «Племагрофирма «Андреевская» увеличилась на 583,5 млн руб., достигнув почти 3 млрд руб. По данным ЕФРСБ на 14 июля 2026 года в реестр требований кредиторов включены 10 млн руб. от УФНС России по Ростовской области, 176,7 млн руб. от ООО «Ставропольский бройлер», 204 млн руб. от Дмитрия Незнанова, 24,7 млн руб. от ООО «Портгрейн» и 168,1 млн руб. от ЗАО «Морозовское».

В 2026 году конкурсный управляющий дважды пытался продать имущественный комплекс должника за 2,4 млрд руб. В состав лота входили земельные участки и права аренды 1,4 тыс. земельных участков, 425 зданий, сооружений и насаждений, а также 2,6 тыс. единиц автомобилей и спецтехники.

В обоих случаях торги были признаны несостоявшимися, поскольку на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Заявки на открытый аукцион с закрытой формой представления предложений по продаже ценных бумаг принимаются до 10 августа 2026 года. Торги пройдут 13 августа на ЭТП «ВЭТП».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Племагрофирма «Андреевская» зарегистрировано в ст. Андреевской Дубовского района Ростовской области 11 марта 2004 года. Основной вид деятельности — аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования. Учредитель — Инна Акинина. Уставный капитал — 35 тыс. руб. В 2025 году выручка предприятия составила 118,3 млн руб., что на 1% больше, чем годом ранее. При этом чистый убыток племагрофирмы увеличился на 7889% — до 449,9 млн руб.

Шансы на продажу ценных бумаг управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров оценивает ниже среднего. Значительная часть акций (пакет «Кропоткинского элеватора») находится в залоге у одного из кредиторов, что ограничивает круг потенциальных покупателей и осложняет свободное распоряжение активом.

Отсутствие заявок на несостоявшихся торгах по имущественному комплексу, по мнению господина Хантимирова, также указывает на слабый интерес рынка к активам должника в целом.

Если назначенные торги не состоятся, конкурсное производство с высокой степенью вероятности будет продлено, что затянет процесс ликвидации организации на неопределенный срок.

По словам эксперта, это связано с неурегулированными спорами об очередности кредиторов, значительным размером реестра (порядка 3 млрд руб.), низкой ликвидностью активов и неоднократными несостоявшимися торгами. В таких случаях имущество выставляется на торги повторно с последовательным снижением цены, что дополнительно растягивает сроки. Реалистично говорить о продлении процедуры еще как минимум на год-полтора.

Наталья Белоштейн