Долги донской племагрофирмы «Андреевская» выставили на торги за 564 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Племагрофирма Андреевская» выставил на торги посредством публичного предложения дебиторскую задолженность шести организаций общей начальной стоимостью 564,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Управляющий объявил о проведении торгов посредством публичного предложения (ППП) по продаже имущества должника. На реализацию выставлен один лот — дебиторская задолженность (права требования) к шести организациям: ТОО CASC (Республика Казахстан, г. Алматы) — 142,9 млн руб.; ООО «АГРО-ТЕХНИК» (ОГРН 1052601033231) — 2,2 млн руб.; ТОО «Корпорация АПК-Инвест» (БИН 980940001459) — 21,2 млн руб.; ООО «Грин Голд» (ОГРН 1082635016441) — 1,8 млн руб.; АО «Кропоткинский элеватор» (ОГРН 1022302295289) — 394,7 млн руб.; ООО «ЧОО Легион» (ОГРН 1176196004852) — 1,5 млн руб.

Если до перехода прав требования к победителю торгов часть задолженности будет погашена, цена продажи пропорционально уменьшается.

Общий срок приема заявок по всем периодам снижения цены — с 12:00 20.07.2026 до 12:00 15.08.2026. Заявки по начальной цене принимаются с 12:00 20.07.2026 до 12:00 22.07.2026. При отсутствии заявок цена снижается каждые два календарных дня.

Шаг снижения начальной цены по периодам установлен следующим образом: 2–5-й периоды — 20% от НПЦ; 6-й период — 10%; 7–8-й периоды — 3,5%; 9–10-й периоды — 1%; 11-й период — 0,8%; 12-й период — 0,1%; 13-й период — 0,08%. Минимальная цена реализации (цена отсечения) составляет 0,02% от начальной цены продажи.

Размер задатка для участия в торгах — 20% от цены лота. Задаток должен поступить на счёт не позднее даты и времени окончания приёма заявок соответствующего периода.

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Племагрофирма Андреевская» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Определением по делу процедура продлена на шесть месяцев — до 2 декабря 2026 года. Конкурсным управляющим утверждена Дарья Кузнецова, член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» (Самара).

Ранее ценные бумаги племагрофирмы «Андреевская» выставили на торги за 105 млн руб. Торги по продаже имущественного комплекса предприятия за 2,4 млрд руб. признаны не состоявшимися, поскольку на участие в них не было подано ни одной заявки. При этом общий долг предприятия вырос почти до 3 млрд руб. Подробнее — в материале «Акции пустят с молотка».

Тат Гаспарян