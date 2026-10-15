Операторы связи за месяц потратили на продвижение 5G на ТВ почти миллиард рублей

«Большая четверка» операторов за месяц с запуска 5G вложила в рекламу технологии примерно миллиард рублей. Самым емким каналом продвижения стало телевидение. Собеседники “Ъ” отмечают, что запуск 5G стал одной из крупнейших телеком-кампаний года.