«Озон» вложит в развитие своих страховых компаний до 1 млрд рублей

«Озон» первым из цифровых платформ вывел страхование из статуса бизнес-направления в отдельные юридические лица. Это позволит оставлять внутри группы маржу и полностью контролировать продукт, а также избегать скрытых проблем, которые могли возникнуть при приобретении действующей компании. Вместе с тем создание компании с нуля может занять время и потребовать серьезных затрат — до 1 млрд руб.