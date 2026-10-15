«Озон» вложит в развитие своих страховых компаний до 1 млрд рублей
«Озон» первым из цифровых платформ вывел страхование из статуса бизнес-направления в отдельные юридические лица. Это позволит оставлять внутри группы маржу и полностью контролировать продукт, а также избегать скрытых проблем, которые могли возникнуть при приобретении действующей компании. Вместе с тем создание компании с нуля может занять время и потребовать серьезных затрат — до 1 млрд руб.
В компании планируют развивать страхование для малого и среднего бизнеса, а также для физлиц, в том числе продукты страхования жизни. В планах компании получить необходимые лицензии.