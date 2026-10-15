Россия может импортировать по 620 тыс. тонн бензина в месяц до конца года
Зарубежный бензин может остаться частью российского топливного баланса и после завершения осеннего пика спроса. По данным “Ъ”, в октябре—декабре объем планируемого импорта оценивается примерно в 620 тыс. тонн в месяц. Основным поставщиком топлива, по оценке экспертов, останется Белоруссия, а морской импорт будет ограничен из-за сложностей с окупаемостью.
Доля импорта в общем объеме поставок достигнет 16–18%. По словам собеседника “Ъ”, зарубежные поставки бензина остаются одним из ключевых факторов балансировки российского рынка. Без импортных отгрузок дефицит бензина мог бы превысить 500 тыс. тонн, указывает он.
Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года, чтобы обеспечить внутренний рынок и пополнить запасы, сообщил 15 октября журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, доля импортного бензина на российском рынке остается на уровне 10%.
Днем ранее вице-премьер сообщал, что Украина атаковала два российских НПЗ — в Саратовской и Рязанской областях. Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 октября заявил, что на территории ПНЗ произошел пожар в результате атаки БПЛА.