Россия может импортировать по 620 тыс. тонн бензина в месяц до конца года

Зарубежный бензин может остаться частью российского топливного баланса и после завершения осеннего пика спроса. По данным “Ъ”, в октябре—декабре объем планируемого импорта оценивается примерно в 620 тыс. тонн в месяц. Основным поставщиком топлива, по оценке экспертов, останется Белоруссия, а морской импорт будет ограничен из-за сложностей с окупаемостью.