Более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются к психологу

Более 3,5 млн россиян ежегодно обращаются за психологической помощью, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас российское общество «все чаще сталкивается с новыми угрозами, негативно влияющими на душевное благополучие», поэтому необходимо разработать порядок оказания гражданам психотерапевтической помощи.

В обращении к участникам XVIII съезда психиатров России господин Мурашко заявил, что доступность медико-психологической помощи в первичном звене здравоохранения «активно развивается» (цитата по ТАСС). Он привел данные: за три года число кабинетов психологического консультирования увеличилось с 1,2 тыс. до 1,6 тыс., кабинетов медико-психологической помощи — с 387 до 496, а психотерапевтических кабинетов — с 533 до 605.

Министр также указал на необходимость подготовки квалифицированных кадров в этой сфере. В 2025 году, по данным Минздрава, в системе здравоохранения работало 9,6 тыс. медицинских психологов, в психиатрической службе — 10,2 тыс. врачей-психиатров и 1,3 тыс. врачей-психотерапевтов.

По данным Росстата, с 2020 по 2024 год число россиян с расстройствами непсихотического характера (депрессии, тревожные и стрессовые расстройства) увеличилось на 21,5%. В 2020 году было зафиксировано 281 тыс. новых случаев таких заболеваний (190,2 на 100 тыс.). А к 2024 году этот показатель достиг 341,4 тыс. (233,6 на 100 тыс.). При этом показатели по шизофрении и психозам остаются относительно стабильными, а на душу населения даже снизились — с 61,3 случая на 100 тыс. в 2015 году до 58,2 в 2024 году.

Полина Мотызлевская