Правительство пообещало бизнесу проработать идею расширения инвествычета
Белый дом в целом поддержал идею отложенного федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) через получение налогового сертификата, дающего право на компенсацию из бюджета спустя пять лет после осуществления вложений. Такой сертификат также предложено использовать для снижения ставок по кредитам. На форуме «Деловой России» вице-премьер Александр Новак предложил фармацевтику в качестве пилотного направления для внедрения этого механизма. Однако, как следовало из обсуждения, есть немало вопросов, которые правительству еще только предстоит проработать — это прежде всего предельный размер такого вычета и то, в каком виде будет предоставляться компенсация затрат.
Власти и бизнес на форуме-съезде «Деловой России» обсудили предложенный этим объединением механизм отложенного инвестиционного налогового вычета. Речь идет о введении налоговых инвестиционных сертификатов, которые компании смогут получать после подтверждения затрат на создание новых мощностей, автоматизацию и Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Воспользоваться сертификатом компания сможет через пять лет — после того как появится дополнительная прибыль от этих вложений. Согласно предложениям «Деловой России», вычет позволит уменьшить налог на прибыль на сумму до 50% от понесенных затрат. Сам сертификат рассматривается в качестве ценной бумаги, под которую банки будут кредитовать проекты.
Как уточнил на съезде гендиректор группы компаний «Р-Фарм» Василий Игнатьев, компании могли бы создавать дочерние компании, которые будут заниматься разработками и получать кредиты, в том числе ВЭБа, на срок до десяти лет. За счет налогового сертификата можно было снизить стоимость такого кредита. По словам Василия Игнатьева, основные риски в этой конструкции несет бизнес — в случае неудачи проекта стоимость кредита останется коммерческой.