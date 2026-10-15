Правительство пообещало бизнесу проработать идею расширения инвествычета

Белый дом в целом поддержал идею отложенного федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) через получение налогового сертификата, дающего право на компенсацию из бюджета спустя пять лет после осуществления вложений. Такой сертификат также предложено использовать для снижения ставок по кредитам. На форуме «Деловой России» вице-премьер Александр Новак предложил фармацевтику в качестве пилотного направления для внедрения этого механизма. Однако, как следовало из обсуждения, есть немало вопросов, которые правительству еще только предстоит проработать — это прежде всего предельный размер такого вычета и то, в каком виде будет предоставляться компенсация затрат.