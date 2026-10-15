К концу дня полигон в Севастополе принял 100 мусоровозов

По состоянию на 12:00 мск техника ООО «КП Чистый город» начала работу на маршруте в полном объеме. Дополнительно привлекли технику «Парков и скверов». В Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском, Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне график вывоза твердых коммунальных отходов не нарушался. Проблемы возникли в Ленинском, Гагаринском и частично Нахимовском районах.