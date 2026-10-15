К концу дня полигон в Севастополе принял 100 мусоровозов
К концу рабочего дня 15 октября полигон в Севастополе принял 99 машин. Общий вес вывезенных твердых коммунальных отходов составил 376,44 тонны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, это первый результат оперативно принятых мер. Работа в усиленном режиме продолжится завтра. По предварительным прогнозам, в воскресенье все контейнерные площадки приведут в норму.
По состоянию на 12:00 мск техника ООО «КП Чистый город» начала работу на маршруте в полном объеме. Дополнительно привлекли технику «Парков и скверов». В Андреевском, Верхнесадовском, Качинском, Орлиновском, Балаклавском, Терновском муниципалитетах, Инкермане и на Северной стороне график вывоза твердых коммунальных отходов не нарушался. Проблемы возникли в Ленинском, Гагаринском и частично Нахимовском районах.
Губернатор отметил, что продолжает держать ситуацию на личном контроле, пока каждая площадка не будет приведена в порядок.
«Ъ-Кубань» писал, что перебои с вывозом твердых коммунальных отходов в Севастополе возникли из-за блокировки счетов компании «Чистый город». Необходимые меры для урегулирования ситуации приняты.