В Севастополе возобновляют вывоз мусора после блокировки счетов подрядчика
В Севастополе возникли перебои с вывозом твердых коммунальных отходов из-за блокировки счетов компании «Чистый город». Это привело к проблемам с выходом мусоровозов и скоплению мусора на контейнерных площадках. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По заявлению городских властей, необходимые меры для урегулирования ситуации уже приняты. В ближайшее время мусоровозы должны вернуться на маршруты, после чего вывоз отходов будет восстановлен, а контейнерные площадки очищены.
«При этом отдельно разберусь в причинах произошедшего и действиях всех ответственных, которые обязаны контролировать ситуацию в своей сфере и оперативно реагировать на подобные проблемы. Все виновные понесут заслуженное наказание», — написал губернатор.