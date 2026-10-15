«СУАЛ Партнерс» хочет поставлять алюминий Богучанского завода

«СУАЛ Партнерс» для реализации механизма может поставлять сырье на БоАЗ, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний, в объеме около 740 тыс. тонн ежегодно. Также компания готова участвовать в организации логистического сопровождения транспортировки и максимизации закупок продукции БоАЗа для КУМЗ. «РусГидро» рассмотрит возможность продажи или обмена доли в БоАЗе. Соглашение «СУАЛ Партнерс» и «РусГидро» не обязывает стороны заключать какие-либо договоры в будущем. В «Русале» на вопросы “Ъ” не ответили, в «РусГидро» дополнительных комментариев также не предоставили.