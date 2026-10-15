«СУАЛ Партнерс» хочет поставлять алюминий Богучанского завода
У обеспокоенных ценой на алюминий российских переработчиков может появиться альтернативный поставщик. «СУАЛ Партнерс» договорился с «РусГидро», владеющей с «Русалом» Богучанским заводом, о возможном запуске механизма раздела продукции, по которому 50% металла будет поставляться в обход «Русала». Но последний может воспрепятствовать реализации планов.
«СУАЛ Партнерс» и «РусГидро» договорились о партнерстве по развитию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщили стороны. По условиям, «РусГидро» может инициировать рассмотрение вопроса о применении механизма раздела продукции, предусмотренного соглашением «РусГидро» и «Русала» (владеют БоАЗом) от июня 2006 года. В соответствии с механизмом 50% продукции БоАЗа (до 150 тыс. тонн) предлагается поставлять на Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), крупному производителю продукции из алюминиевых сплавов, а также иным покупателям, в том числе иностранным.
«СУАЛ Партнерс» для реализации механизма может поставлять сырье на БоАЗ, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний, в объеме около 740 тыс. тонн ежегодно. Также компания готова участвовать в организации логистического сопровождения транспортировки и максимизации закупок продукции БоАЗа для КУМЗ. «РусГидро» рассмотрит возможность продажи или обмена доли в БоАЗе. Соглашение «СУАЛ Партнерс» и «РусГидро» не обязывает стороны заключать какие-либо договоры в будущем. В «Русале» на вопросы “Ъ” не ответили, в «РусГидро» дополнительных комментариев также не предоставили.