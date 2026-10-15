Эмитенты активизировали размещение облигаций в юанях с начала октября
С начала октября активизировались эмитенты в сегменте размещения облигаций в юанях. Четыре компании, среди которых «Русал» и «Газпром нефть», разместили или находятся в процессе размещения валютных бумаг на сумму 6,8 млрд юаней.
Впрочем, из-за ограниченного спроса, в первую очередь со стороны частных инвесторов, размещения идут тяжело и требуют от эмитентов повышенной доходности. В таких условиях эксперты не ждут большого числа сделок, а также допускают сохранение высоких ставок.
Портфельные управляющие отмечают, что итоговая доходность новых валютных бондов крупного производителя минеральных удобрений выглядит заниженной по отношению к прочим выпускам. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, компания всегда считалась скорее эмитентом второго эшелона, а по итогам размещения претендует на доходности по бондам первого эшелона. Поэтому УК в сделке не принимала участия.
Начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров отмечает сокращение доли частных инвесторов среди покупателей валютных бондов и увеличение роли крупных банков и институциональных инвесторов, на которых приходится основной объем размещаемых выпусков.