Эмитенты активизировали размещение облигаций в юанях с начала октября

Портфельные управляющие отмечают, что итоговая доходность новых валютных бондов крупного производителя минеральных удобрений выглядит заниженной по отношению к прочим выпускам. По словам директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, компания всегда считалась скорее эмитентом второго эшелона, а по итогам размещения претендует на доходности по бондам первого эшелона. Поэтому УК в сделке не принимала участия.