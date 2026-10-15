Минобороны хочет расширить полномочия по изданию собственных нормативных актов

Как отмечается в пояснительной записке, действующее Положение о Минобороны не содержит достаточно определенного механизма самостоятельного регулирования таких вопросов. В результате ведомству приходится обращаться к главе государства или инициировать изменения законодательства, что увеличивает сроки нормотворчества и нагрузку на администрацию президента и аппарат правительства. Конкретных примеров, когда у военных возникали подобные затруднения, в документе не приводится.