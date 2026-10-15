Минобороны хочет расширить полномочия по изданию собственных нормативных актов
Минобороны РФ предлагает уточнить свои полномочия по изданию собственных нормативных актов. Это, как рассчитывают в ведомстве, позволит ускорить регулирование вопросов управления войсками и внутренней деятельности. Сейчас, поясняют военные, при подготовке подобных документов министерству иногда приходится дополнительно обосновывать право на их издание, а согласование может затягиваться на месяцы.
Проект указа президента о внесении поправок в Положение о Министерстве обороны РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он закрепляет за военным ведомством право самостоятельно определять порядок проведения мероприятий по управлению Вооруженными силами и иных мероприятий в сфере обороны. Эти полномочия предлагается распространить на вопросы, которые не урегулированы федеральными законами, актами президента и правительства.
Как отмечается в пояснительной записке, действующее Положение о Минобороны не содержит достаточно определенного механизма самостоятельного регулирования таких вопросов. В результате ведомству приходится обращаться к главе государства или инициировать изменения законодательства, что увеличивает сроки нормотворчества и нагрузку на администрацию президента и аппарат правительства. Конкретных примеров, когда у военных возникали подобные затруднения, в документе не приводится.