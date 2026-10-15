В Москве ввели обязательное тестирование курьеров на знание ПДД

В начале нужно указать, в какой службе работает курьер: на выбор предлагается 11 вариантов, включая сервисы «Яндекса», «Озона», «Сбера», а также «Вкусвилл» и «Додо Пицца». Затем идут вопросы на знание правил — про разрешенную скорость движения, штрафы, правила провоза техники в метро и электричках, про выбор маршрута для движения.