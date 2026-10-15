В Москве ввели обязательное тестирование курьеров на знание ПДД
В столице введена система обязательного тестирования курьеров на знание ПДД и стандартов работы. Доставщиков теперь спрашивают про скоростной режим, парковку и способы избегания конфликтов со «сложными» покупателями. Работников, которые не справятся с тестом, отключат от системы распределения заказов.
Эксперт называет нововведение «полумерой» и считает, что нужно менять законодательство так, чтобы у доставщиков на мощных мопедах и электровелосипедах можно было проверять права и шлем.
В начале нужно указать, в какой службе работает курьер: на выбор предлагается 11 вариантов, включая сервисы «Яндекса», «Озона», «Сбера», а также «Вкусвилл» и «Додо Пицца». Затем идут вопросы на знание правил — про разрешенную скорость движения, штрафы, правила провоза техники в метро и электричках, про выбор маршрута для движения.
Также курьеров спрашивают, какое поведение недопустимо при общении с «конфликтным покупателем». Среди ответов — «спорить и доказывать свою правоту», «связаться с менеджером», «передать заказ, попрощаться и уйти». Также нужно ответить на вопросы про требования к внешнему виду и про правила парковки.