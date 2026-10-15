Начался процесс по делу бывшего зампреда «Роснано» Олега Киселева

Как уже рассказывал “Ъ”, речь в материалах дела идет о событиях 2012–2015 годов. По версии следственного департамента МВД, преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у «Роснано» 1,676 млрд руб. Деньги выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком «Пересвет» и платежей по ним. С этой целью в 2012 году на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited (по 50% акций принадлежало «Роснано» и «Пересвету»), который возглавил Олег Дьяченко. В махинациях, согласно материалам дела, участвовали «дочки» фонда — ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ, ООО «Гидроэнерготех», ООО УИТ, ЗАО УК «Сберинвест» и несколько других. В фонд попали внушительные средства, которые участники аферы затем вывели по фиктивным договорам и присвоили.