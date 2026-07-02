Пятнадцать лет по договору поручительства

Суд в Москве вынес заочный приговор бывшему управляющему директору «Роснано» Ирине Рапопорт. По версии следствия, она вместе с сообщниками путем оформления договоров займа и поручительства вывела инвестированные в уставный капитал компании средства на сумму 1,6 млрд руб. Госпожа Рапопорт получила 15 лет колонии. Как и еще двое ее подельников, бывший топ-менеджер сейчас находится за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы 2 июля вынес приговор Ирине Рапопорт. Ей вменяли в вину особо крупные коммерческий подкуп (ч. 4 ст. 204 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Процесс проходил в заочном режиме, поскольку подсудимая проживает за границей. Помимо Ирины Рапопорт, в деле есть еще три фигуранта: бывший зампред правления «Роснано» Олег Киселев, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.

О начале расследования этого уголовного дела в апреле 2024 года сообщил тогдашний глава думского комитета, ныне курский губернатор Александр Хинштейн. Речь в материалах расследования идет о событиях 2012–2015 годов. По версии следственного департамента МВД, преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у «Роснано» 1,676 млрд руб. Деньги выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком «Пересвет» и платежей по ним. С этой целью в 2012 году на Кипре был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited, в котором по 50% акций принадлежало «Роснано» и «Пересвету», который возглавил Олег Дьяченко. В махинациях участвовали «дочки» фонда ОАО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО РВТ, ООО «Гидроэнерготех», ООО УИТ, ЗАО «УК "Сберинвест"» и несколько других.

В итоге в фонд попали внушительные средства, которые участники аферы затем вывели по фиктивным договорам и присвоили.

Александр Щвец покинул Россию еще в 2016 году. Затем за границу уехали Олег Киселев и Ирина Рапопорт. Очно предъявить обвинение удалось только Олегу Дьяченко. По некоторым данным, он стал сотрудничать со следствием, заключил досудебное соглашение, а потому остался под подпиской о невыезде. Сообщалось, что в феврале 2025 года он получил три года колонии.

Заочный процесс по делу в отношении госпожи Рапопорт начался в декабре 2025 года. Госпожа Рапопорт с 2010 года занимала руководящие посты в структурах, связанных с международными инвестициями «Роснано», включая ООО «Руснано Капитал», Fonds Rusnano Capital S.A. в Люксембурге и Rusnano Capital AG в Швейцарии. В 2013–2014 годах она занимала должность управляющего директора по инвестиционной деятельности ОАО «Роснано».

В итоге суд признал ее виновной и назначил 15 лет колонии общего режима и штраф в размере 300 млн руб. Также был удовлетворен гражданский иск АО «Роснано» о взыскании ущерба в размере около 1,6 млрд руб., имущество подсудимой на сумму 85 млн руб. конфисковано. Срок наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденной в РФ или задержания на территории России.

«АО "Роснано" последовательно защищает имущественные интересы компании по делам, связанным с ущербом, причиненным в предыдущий период деятельности,— заявили в "Роснано" “Ъ”.

— Для компании принципиально важны судебное подтверждение факта причиненного ущерба и возможность продолжить работу по его возмещению в установленном законом порядке. Приоритет "Роснано" — защита законных имущественных интересов компании и возврат причиненного ущерба».

«Приговор Пресненского суда не выдерживает никакой критики,— сказала “Ъ” адвокат бывшего топ-менеджера Светлана Воронцова.— Обвинение Ирины Рапопорт построено на лжесвидетельстве одного человека, Дьяченко, осужденного ранее, его показаниях, данных в обмен на собственную свободу. Это не приговор, а судебная ошибка. Мы незамедлительно обжалуем его в апелляционном порядке и настаиваем на полной отмене. Ирина Рапопорт невиновна».

Сейчас Гагаринский райсуд столицы рассматривает еще одно уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров «Роснано»: заместителя руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее ущерб в размере 43 млрд руб.

Ефим Брянцев