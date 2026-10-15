Генпрокуратура отозвала иск к президенту FIDE Тимуру Турлову
Генпрокуратура России отказалась от административного иска к Freedom Holding и ее основателю, президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову. Изначально надзор добивался признания их экстремистами с запретом деятельности в России и конфискацией российских активов.
По данным источников “Ъ”, власти Казахстана, гражданином которого является господин Турлов, могли направить в РФ пояснения, связанные с вызвавшими вопросы платежами, которые, очевидно, устроили все стороны разбирательства.