В «Сбере» назвали основную причину отказа в реструктуризации долгов
О реструктуризации долгов граждан в рамках банкротных дел, об уступках, на которые готовы идти банки, и об утверждении соглашений против воли должника или кредиторов “Ъ” рассказал начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов.
— А в каких случаях вы отказывались одобрить общий план реструктуризации?
— В подавляющем большинстве случаев банк поддерживает и даже настаивает на заключении плана.
Основная причина отказа — экономическая нецелесообразность по сравнению с реализацией имущества.
То есть продать имущество и выручить за него деньги сейчас выгоднее, чем в течение нескольких лет получать небольшие ежемесячные платежи, которые даже близко не соответствуют графику по кредитному договору. По моим данным, банки все чаще сами предлагают утвердить общий план, если видят, что у должника есть постоянный и достаточный источник дохода. А люди, которых в банкротство ведут «раздолжнители», рассчитывают на списание всей задолженности, а не на то, что им придется ее несколько лет погашать, отдавая половину зарплаты.