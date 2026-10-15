В «Сбере» назвали основную причину отказа в реструктуризации долгов

То есть продать имущество и выручить за него деньги сейчас выгоднее, чем в течение нескольких лет получать небольшие ежемесячные платежи, которые даже близко не соответствуют графику по кредитному договору. По моим данным, банки все чаще сами предлагают утвердить общий план, если видят, что у должника есть постоянный и достаточный источник дохода. А люди, которых в банкротство ведут «раздолжнители», рассчитывают на списание всей задолженности, а не на то, что им придется ее несколько лет погашать, отдавая половину зарплаты.