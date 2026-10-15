Чаще всего граждане идут в банкротство с долгами до 3 млн руб.
Вместе с ростом числа банкротств граждан растет и число случаев, когда внутри этой процедуры должникам удается договориться с кредиторами о рассрочке. Тогда суд утверждает план реструктуризации долгов. Если должник выполняет его в срок, он не становится банкротом, избегая связанных с этим негативных последствий. Количество планов реструктуризации, утверждаемых ежеквартально, увеличилось с 2024 года в девять раз. А два года назад появилась возможность заключать локальные планы по урегулированию только одного, но по сути главного долга для россиян — ипотечного. Они исчисляются уже десятками тысяч.
По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, в подавляющем большинстве случаев граждане идут в банкротство с долгами до 3 млн руб. По наблюдениям “Ъ”, общий план часто применяется к задолженности в пределах 1,5–2 млн руб. При этом не всегда по общему плану предполагается выплатить все 100% долгов, сумма может быть снижена на величину от нескольких процентов до 50%. Бывают и крайности, как в деле Анны Сафийской, которой суд утвердил трехлетний график выплат по 6,2 тыс. руб. в месяц. Всего по плану погашалось 223 тыс. руб. из 2,23 млн руб. всей задолженности, то есть 10%. Возражения от кредиторов в суд не поступали.
План реструктуризации долгов по закону о банкротстве представляет собой соглашение с кредиторами о рассрочке с утверждением четкого графика выплат и возможностью дисконта. Его в рамках дела о несостоятельности утверждает суд, который проверяет наличие у должника достаточных доходов для погашения задолженности в отведенные сроки — максимум пять лет, при несогласии кредиторов — три года. Успешное выполнение плана (соблюдение графика платежей) позволяет человеку избежать признания банкротом и продажи его имущества с торгов.