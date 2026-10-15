Чаще всего граждане идут в банкротство с долгами до 3 млн руб.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, в подавляющем большинстве случаев граждане идут в банкротство с долгами до 3 млн руб. По наблюдениям “Ъ”, общий план часто применяется к задолженности в пределах 1,5–2 млн руб. При этом не всегда по общему плану предполагается выплатить все 100% долгов, сумма может быть снижена на величину от нескольких процентов до 50%. Бывают и крайности, как в деле Анны Сафийской, которой суд утвердил трехлетний график выплат по 6,2 тыс. руб. в месяц. Всего по плану погашалось 223 тыс. руб. из 2,23 млн руб. всей задолженности, то есть 10%. Возражения от кредиторов в суд не поступали.