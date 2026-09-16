Оппозиционный левоцентристский блок победил на парламентских выборах в Швеции

На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный левоцентристский блок (Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия охраны окружающей среды и Партия центра). Об этом сообщает SVT после обработки 99,9% голосов.

Оппозиционный блок бывшего премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон получает 175 мест в 349-местном парламенте. У партий правящего праволиберального альянса премьер-министра Ульфа Кристерссона (Умеренная коалиционная партия, «Либералы», «Христианские демократы» и «Шведские демократы») — 174.

Выборы прошли 13 сентября. Итоговая явка составила 80,4%. Ульф Кристерссон занимает должность премьер-министра Швеции с октября 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Швеция на перепутье».