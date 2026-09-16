Оппозиционный левоцентристский блок победил на парламентских выборах в Швеции
На парламентских выборах в Швеции победил оппозиционный левоцентристский блок (Социал-демократическая рабочая партия Швеции, Левая партия, Партия охраны окружающей среды и Партия центра). Об этом сообщает SVT после обработки 99,9% голосов.
Оппозиционный блок бывшего премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон получает 175 мест в 349-местном парламенте. У партий правящего праволиберального альянса премьер-министра Ульфа Кристерссона (Умеренная коалиционная партия, «Либералы», «Христианские демократы» и «Шведские демократы») — 174.
Выборы прошли 13 сентября. Итоговая явка составила 80,4%. Ульф Кристерссон занимает должность премьер-министра Швеции с октября 2022 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Швеция на перепутье».
Победа оппозиционного блока не гарантирует ему свободного проведения решений. У нового правительства не будет комфортного большинства, поэтому значимые законопроекты и бюджет потребуют постоянных уступок оппозиции, а их итог может оставаться непредсказуемым; формирование кабинета, вероятно, станет затяжным испытанием для политической системы.
Уязвимость союза партий уже проявлялась в 2021 году: после одобрения риксдагом бюджета оппозиционных партий партия зеленых вышла из правящей коалиции, и Магдалена Андерссон подала в отставку спустя несколько часов после первого назначения премьер-министром 24 ноября. Этот эпизод показывает, что разногласия внутри нового блока могут повлиять не только на отдельные решения, но и на устойчивость самого правительства.