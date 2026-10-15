Выставка «Век Майи Плисецкой» открылась в Еврейском музее

Пригласить Исайчева в сокураторы было ее лучшей идеей. Влюбленный в Майю Плисецкую знаток балета сделал, пожалуй, первую не профанную выставку о ней — без романтизации и пафоса, без неофитских ляпов, избыточных восторгов и конъюнктурных перекосов. Не мудрствуя лукаво, куратор дал слово самой героине — мемуары «Я, Майя Плисецкая» выстроили концепцию выставки, а меткие, яркие цитаты из книги стали основным комментарием.