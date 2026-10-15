Выставка «Век Майи Плисецкой» открылась в Еврейском музее
В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка «Век Майи Плисецкой», приуроченная к 250-летию Большого театра. Этой выставкой мы обязаны просчету выставки предыдущей. Прошлогодний «Танец. ХХ век» смешал в экспозиции все со всем: от Айседоры Дункан до Галины Улановой, от дягилевских «Русских сезонов» до японского танца буто.
Не было только Майи Плисецкой, что и потрясло Алексея Исайчева, 25 лет работающего редактором в литературном отделе Большого театра. Главный куратор Еврейского музея Мария Гадас, сделавшая «Танец. ХХ век», оправдалась тем, что Майя Плисецкая достойна отдельной выставки. И открыла музейный сезон «Веком Майи Плисецкой».
Пригласить Исайчева в сокураторы было ее лучшей идеей. Влюбленный в Майю Плисецкую знаток балета сделал, пожалуй, первую не профанную выставку о ней — без романтизации и пафоса, без неофитских ляпов, избыточных восторгов и конъюнктурных перекосов. Не мудрствуя лукаво, куратор дал слово самой героине — мемуары «Я, Майя Плисецкая» выстроили концепцию выставки, а меткие, яркие цитаты из книги стали основным комментарием.