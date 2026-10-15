В Okko вышел сериал «Полураспад» о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне
На платформе Okko вышли первые эпизоды сериала Максима Свешникова «Полураспад», посвященного ядерным испытаниям на Тоцком полигоне в 1954 году.
Сентябрь 1954-го. Солдат везут на секретный полигон в Оренбургской области в пассажирских, чуть ли ни купейных, вагонах. Один-единственный на всю ораву курильщик Юра (Иоанн Кочкин) выходит в стерильный тамбур, где на него накидывается проводник: дескать, я тебя на четвертной за курение оштрафую.
В принципе, это все, что надо знать о сериале «Полураспад» и его отношениях с реальностью: в советских поездах даже в купе курили еще в 1970-х, а солдат всегда перевозили как солдат.