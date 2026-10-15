Эксперт Антон Гришанов рассказал об очередном повороте украинского конфликта

Предыдущий похожий по форме спад в отношениях Украины и США произошел после скандала в Овальном кабинете и продлился считаные недели. Многочисленные европейские лидеры и «ястребы» в Конгрессе сделали все возможное, чтобы оперативно деэскалировать ситуацию. Сейчас, впрочем, атмосфера слегка изменилась: Старый Свет, кажется, забросил попытки очаровать Трампа, на Капитолийском холме нет больше сенатора Грэма (признан в РФ экстремистом и террористом), а саму администрацию покинул близкий к Киеву Кит Келлог. Давление на Трампа несколько ниже, но это не значит, что для фундаментальной смены курса США есть серьезные основания.