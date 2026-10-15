Эксперт Антон Гришанов рассказал об очередном повороте украинского конфликта
«Дизельная сделка» Москвы и Вашингтона снова смешала все фигуры на шахматной доске. Каждый день сейчас приносит что-то новое и неожиданное. Сегодня это странное поведение Киева. В условиях колоссальной зависимости от Вашингтона Владимир Зеленский внезапно решил пойти ва-банк, бросив личный вызов Дональду Трампу, причем в весьма агрессивной форме.
Будь он прагматичным политиком, то вполне мог бы объявить мораторий на удары по российским НПЗ до выборов в Конгресс — благо других уступок США от него не требовали. Решив же идти на обострение, Зеленский сам создал вокруг Киева полноценный мини-кризис. А вот перерастет ли он в нечто большее, пока неясно.
Предыдущий похожий по форме спад в отношениях Украины и США произошел после скандала в Овальном кабинете и продлился считаные недели. Многочисленные европейские лидеры и «ястребы» в Конгрессе сделали все возможное, чтобы оперативно деэскалировать ситуацию. Сейчас, впрочем, атмосфера слегка изменилась: Старый Свет, кажется, забросил попытки очаровать Трампа, на Капитолийском холме нет больше сенатора Грэма (признан в РФ экстремистом и террористом), а саму администрацию покинул близкий к Киеву Кит Келлог. Давление на Трампа несколько ниже, но это не значит, что для фундаментальной смены курса США есть серьезные основания.