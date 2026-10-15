Рэпера Navai отправили в СИЗО за контрабанду наркотиков
Кордайский районный суд Жамбылской области в Казахстане арестовал Наваи Бакирова на два месяца. Ему предъявили обвинения в контрабанде изъятых из обращения предметов (ст. 286 УК РК). По данным республиканских СМИ, в качестве причин для ареста указывалось, что у рэпера нет регистрации и близких родственников в Казахстане, а потому он может попытаться скрыться. Официально правоохранительные органы республики воздерживаются от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.
Господина Бакирова задержали в ночь с 13 на 14 октября на КПП «Кордай» в Жамбылской области при попытке въезда из Киргизии. Во время осмотра автомобиля казахскими пограничниками служебная собака по кличке Атлас учуяла в машине запрещенные вещества. Наркотики сотрудники погранслужбы нашли в кармане сиденья Mercedes: всего изъяли 2,5 грамма марихуаны, бумагу для самокруток и измельчитель.