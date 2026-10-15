Эта музыка будет долгой

Кордайский районный суд Жамбылской области в Казахстане арестовал Наваи Бакирова на два месяца. Ему предъявили обвинения в контрабанде изъятых из обращения предметов (ст. 286 УК РК). По данным республиканских СМИ, в качестве причин для ареста указывалось, что у рэпера нет регистрации и близких родственников в Казахстане, а потому он может попытаться скрыться. Официально правоохранительные органы республики воздерживаются от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.