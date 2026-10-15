Эта музыка будет долгой
Рэпера Navai отправили в СИЗО за контрабанду наркотиков
Суд в Казахстане отправил под арест российского рэпера Наваи Бакирова (псевдоним Navai). Казахстанские пограничники обнаружили у него наркотики в ходе проверки автомобиля на границе с Киргизией. Задержание поставило под вопрос проведение тура рэпера, чьи концерты были распланированы вплоть до конца ноября.
Кордайский районный суд Жамбылской области в Казахстане арестовал Наваи Бакирова на два месяца. Ему предъявили обвинения в контрабанде изъятых из обращения предметов (ст. 286 УК РК). По данным республиканских СМИ, в качестве причин для ареста указывалось, что у рэпера нет регистрации и близких родственников в Казахстане, а потому он может попытаться скрыться. Официально правоохранительные органы республики воздерживаются от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.
Господина Бакирова задержали в ночь с 13 на 14 октября на КПП «Кордай» в Жамбылской области при попытке въезда из Киргизии. Во время осмотра автомобиля казахскими пограничниками служебная собака по кличке Атлас учуяла в машине запрещенные вещества. Наркотики сотрудники погранслужбы нашли в кармане сиденья Mercedes: всего изъяли 2,5 грамма марихуаны, бумагу для самокруток и измельчитель.
Наваи Бакиров (Navai) — российский рэпер и певец из Самары. Карьеру рэпера начал в 2011 году. В 2016 году вместе с Бахтияром Алиевым (Bahh Tee) основали дуэт HammAli & Navai. Вместе музыканты выпустили ряд хитов, включая «Пустите меня на танцпол», «Девочка — война» и «Птичка». Последняя песня стала самой прослушиваемой в 2021 году по версии «Яндекс Музыки». С 2020 года Navai развивает сольную карьеру, в 2025 году дуэт HammAli & Navai распался.
Помимо рэпера, сидевшего за рулем, задержали еще двух человек: концертного директора Navai Рауфа Гасанова и друга рэпера Халмурада Манапова, на которого оформлялась аренда автомобиля. Исследование показало, что все трое находились в состоянии наркотического опьянения. Последнее грозит рэперу еще и статьей казахстанского КоАП: за вождение в состоянии наркотического опьянения (ст. 608 КоАП РК) в республике могут лишить прав на семь лет и назначить 15 суток административного ареста. Позднее обоих спутников музыканта отпустили.
Господин Бакиров заявил на допросе казахстанским силовикам, что приобрел наркотики в Бишкеке.
Это стало причиной для возбуждения дела именно о контрабанде наркотиков. В случае если обвинение квалифицируют как контрабанду группой лиц по предварительному сговору, обвиняемому может грозить до 12 лет колонии.
Со своей стороны Погранслужба Киргизии организовала проверку, чтобы понять, как рэпер смог выехать с наркотиками из страны. «В случае выявления нарушений в отношении виновных должностных лиц будут приняты меры в установленном законодательством порядке»,— указано в сообщении Погранслужбы.
Арест рэпера произошел посреди идущего у него тура. После появления информации о задержании господина Бакирова сервисы для покупки билетов сообщили об отмене «по техническим причинам» концерта Navai, который должен был пройти вечером 14 октября в Астане. Согласно данным с сайта рэпера, приостановлена продажа билетов на все запланированные выступления вплоть до 24 ноября, включая концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Защита планирует обжаловать арест господина Бакирова.
Адвокат рэпера Рена Керимова рассказала журналистам, что не успела приехать на заседание, из-за чего избежать суровой меры пресечения не удалось. В ином случае, считает защитник, у них бы получилось подыскать фигуранту жилье для домашнего ареста. Госпожа Керимова считает, что у музыканта есть шанс на освобождение, в том числе под залог.