Против экстремистов Невзоровых возбудили уголовное дело

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против журналиста Александра Невзорова (признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов) и его жены — Лидии Невзоровой (включена в список террористов и экстремистов, супруги признаны экстремистским объединением и запрещены в РФ). Их обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 УК РФ), сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причиной для уголовного преследования стали посты подозреваемых, которые они разместили в своих соцсетях. В них супруги указали ссылки для сбора денег и для «достижения целей (экстремистского,— "Ъ") объединения». По указанной статье им грозит до восьми лет лишения свободы.

Чету Невзоровых (признаны экстремистским объединением и запрещены в РФ) признали экстремистским объединением в июле 2024 года. Тогда же суд обратил в доход государства принадлежащие им три земельных участка, жилой дом и автомобиль. В марте этого года супругов внесли в список террористов и экстремистов. В России Александр Невзоров (признан иноагентом, включен в реестр экстремистов и террористов) заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.

Никита Черненко