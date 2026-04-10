Журналистское расследование закончило следствие

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина. Его обвиняют в использовании ботов для пробивов. Журналиста задержали вчера утром у него дома, там прошел обыск. Также с обыском силовики пришли в здание «Новой», оперативные мероприятия продолжались 13 часов.

Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин в суде

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин в суде

Тверской райсуд столицы удовлетворил ходатайство Главного следственного управления ГУ МВД по Москве и заключил в СИЗО журналиста Олега Ролдугина до 1 мая. Ему вменяют незаконный сбор и использование компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ). По версии следствия, он использовал боты для пробива и публиковал полученную информацию в своих материалах.

Следователь аргументировал свое арестное ходатайство тем, что в случае избрания другой меры пресечения господин Ролдугин может скрыться, уничтожить доказательства или связаться с сообщниками. Также, по словам следователя, дома у журналиста обнаружены предметы, «свидетельствующие о совершении им преступных действий».

Сам фигурант заявил, что подельников у него нет и он готов подтвердить это на полиграфе. Скрыться за границей он не может, так как все документы у него были изъяты во время обыска. Журналист просил не заключать его под стражу.

Адвокат подозреваемого Юлия Андреева также просила ходатайство следствия отклонить и избрать ему более мягкую меру пресечения. Она заявила, что один из двух детей господина Ролдугина серьезно болен, а семья, которая находится у него на попечении, в случае заключения ее клиента под стражу останется без средств к существованию. «Ранее ст. 272.1 в отношении журналистов никогда не применялась. Обвинение голословно, на месте этой статьи могла быть какая угодно другая. Никаких подтверждений, что Ролдугин совершил преступление, следствие не предоставило»,— отметила защитница. Она добавила, что господин Ролдугин перенес травму головы и страдает мигренями.

Журналиста подозревают в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц. По версии следствия, господин Ролдугин использовал информацию из ботов для проверки данных при написании материалов. Статья предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено 10 марта в отношении неустановленных лиц.

Журналиста задержали у него дома, там прошел обыск. Также с обыском силовики пришли в здание «Новой газеты», следственные мероприятия продолжались 13 часов, они закончились в час ночи.

Издание уточнило, что силовики забрали технику и документы. В то же время в здании, где находится редакция, проходил вечер памяти британского артиста Оззи Осборна, который посетили многие знаменитости, в том числе телеведущий Дмитрий Дибров.

На допросе господин Ролдугин рассказал, что создал Telegram-канал с эксклюзивной информацией, которая не могла быть использована в журналистской деятельности. Перед началом заседания на соответствующий вопрос корреспондента “Ъ” журналист ответил, что вину признавать не намерен. «Оперативники, которые меня задержали, вели себя в целом корректно. В ИВС меня отравили примерно часов в 12 (в полночь 10 апреля.— “Ъ”). Перед этим мне купили шаурму»,— рассказал Олег Ролдугин.

Судья Александра Лапшина доводам защиты и подсудимого не вняла и удовлетворила ходатайство следствия. Его адвокат Юлия Андреева от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

Олег Ролдугин — обозреватель и исполнительный редактор «Новой газеты», сооснователь издания «Собеседник» (признано иноагентом), где был главным редактором до его закрытия в конце 2024 года. Специализируется на журналистских расследованиях.

Ефим Брянцев