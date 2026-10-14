Лев XIV сильнее рака

Узел в легком был обнаружен у 71-летнего понтифика во время планового медицинского осмотра. Папа сам объявил об этом публично 11 октября во время воскресной молитвы «Ангел Господень». Он процитировал заключение врачей, сообщивших, что узелок находится «на очень ранней стадии» и «хорошо локализован». Папа последовал рекомендациям докторов и решил незамедлительно пройти операцию по его удалению.