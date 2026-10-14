Лев XIV сильнее рака
Папе римскому прооперировали злокачественную опухоль легкого
13 октября папа Лев XIV перенес операцию по удалению локализованного злокачественного узлового образования в легком. Вечером того же дня Ватикан сообщил, что вмешательство «завершилось положительно». Это первое серьезное заболевание 71-летнего понтифика.
Операция прошла в римской больнице Джемелли. В ходе операции была удалена нижняя доля правого легкого. Проведенное гистологическое исследование подтвердило предоперационный диагноз — аденокарцинома легкого, то есть удаленная опухоль оказалась злокачественной. Информации о том, курил ли когда-нибудь понтифик, нет.
Узел в легком был обнаружен у 71-летнего понтифика во время планового медицинского осмотра. Папа сам объявил об этом публично 11 октября во время воскресной молитвы «Ангел Господень». Он процитировал заключение врачей, сообщивших, что узелок находится «на очень ранней стадии» и «хорошо локализован». Папа последовал рекомендациям докторов и решил незамедлительно пройти операцию по его удалению.
Как заявили лечащий врач понтифика, Луиджи Карбоне, и профессор Стефано Маргариторо, возглавивший команду хирургов, операция длилась примерно 90 минут. По их словам, вмешательство прошло «успешно» и без «осложнений». В настоящее время проводятся дополнительные обследования.
Это первые серьезные проблемы со здоровьем папы Льва XIV, который с момента избрания главой Католической церкви 8 мая 2025 года и до последнего времени демонстрировал хорошую физическую форму.
Ватикан предупредил, что папа пробудет в больнице Джемелли около недели. Все встречи папы отменены до 20 октября, включая большую мессу в среду, которую вместо него проведет новый декан Коллегии кардиналов, монсеньор Луис Антонио Тагле.
Во время отсутствия папы оперативным руководством Ватиканской курии и координацией министерств будет заниматься государственный секретарь Ватикана, на данный момент этот пост занимает кардинал Пьетро Паролин. Он уполномочен вести текущие дела, но не может принимать стратегические решения. Согласно канонам, без папы нельзя вносить никаких изменений в управление Вселенской церковью, назначать новых епископов, создавать дикастерии или менять догматы.
Многие мировые лидеры и религиозные деятели пожелали папе Льву XIV скорейшего выздоровления после операции. Первыми выразили поддержку премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Серджо Маттарелла. Пожелания здоровья также пришли от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президента Израиля Ицхака Герцога и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Госсекретарь США Марко Рубио «попросил Бога дать папе сил», президент Украины Владимир Зеленский написал, что его «мысли и молитвы с ним (папой римским.— “Ъ”)», премьер-министр Австралии Энтони Албаниз назвал папу «источником вдохновения для католиков», а премьер-министр Канады Марк Карни — «источником надежды для миллиардов». Архиепископ Кентерберийский Сара Маллали отметила, что молится за здоровье папы.