Фаворитом стартующего чемпионата России по волейболу стало московское «Динамо»

Московское «Динамо» брало золотые награды в 2021 и 2022 годах, но потом уступило лидерский статус главному из грандов предыдущего десятилетия «Зениту-Казани». И вот в прошлом сезоне оно эффектно вернулось на верхушку, даже как-то слишком легко — всухую, в трех матчах — расправившись с казанцами в финальной серии. А свежие события не содержат ни единого намека на то, что за прошедшие после нее пять месяцев динамовцы могли стать хоть чуточку слабее.