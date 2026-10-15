Фаворитом стартующего чемпионата России по волейболу стало московское «Динамо»
Фаворита стартующего в пятницу, 16 октября, чемпионата России по волейболу определить довольно несложно. Московское «Динамо», действующий обладатель титула, успешно выступало в турнирах, предшествующих первенству, а в межсезонье оказалось единственным из грандов, существенно не скорректировавшим состав, который к тому же усилил перешедший из «Зенита-Казани» ключевой доигровщик сборной России Дмитрий Волков.
Высокий уровень конкуренции чемпионат России по волейболу сохранил и в период изоляции. Но все-таки перед очередным сезоном разглядеть фаворита довольно несложно. На него указывают все, скажем так, базовые признаки.
Московское «Динамо» брало золотые награды в 2021 и 2022 годах, но потом уступило лидерский статус главному из грандов предыдущего десятилетия «Зениту-Казани». И вот в прошлом сезоне оно эффектно вернулось на верхушку, даже как-то слишком легко — всухую, в трех матчах — расправившись с казанцами в финальной серии. А свежие события не содержат ни единого намека на то, что за прошедшие после нее пять месяцев динамовцы могли стать хоть чуточку слабее.