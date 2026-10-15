Спортивные трансляции сгенерировали рекордные $65,82 млрд

Глобальный рынок прав на спортивные трансляции в 2026 году достиг рекордной отметки в $65,82 млрд. Это на 15% больше показателя 2025 года. Впечатляющий рост был обеспечен тем, что на текущий год пришлось сразу два топ-события: зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо и чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. В дальнейшем, однако, как прогнозируют авторы отчета SportBusiness Global Media Report 2026, случится откат, сейчас оцениваемый более чем в $3,6 млрд.