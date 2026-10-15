Спортивные трансляции сгенерировали рекордные $65,82 млрд
Глобальный рынок прав на спортивные трансляции в 2026 году достиг рекордной отметки в $65,82 млрд. Это на 15% больше показателя 2025 года. Впечатляющий рост был обеспечен тем, что на текущий год пришлось сразу два топ-события: зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо и чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. В дальнейшем, однако, как прогнозируют авторы отчета SportBusiness Global Media Report 2026, случится откат, сейчас оцениваемый более чем в $3,6 млрд.
Реализация медийных прав принесет в 2026 году федерациям, лигам, клубам и т. д. $65,82 млрд. Это следует из отчета, обнародованного специализированным порталом SportBusiness 14 октября. В нем отмечается, что это рекордный показатель. Прежнее достижение было установлено в 2024 году ($62,45 млрд). Получается рост на 5,5%. Авторы доклада, впрочем, предпочитают концентрироваться на показателях за 2025 год ($57,22 млрд). Относительно последних рост выглядит куда солиднее. Сразу 15%.
В отчете обращает на себя внимание доминирующее положение американского рынка. На него приходится 53,9% всех поступлений. Причем 30% от общей мировой суммы сборов генерируют всего две лиги — Национальная футбольная лига (американский футбол) и Национальная баскетбольная ассоциация. Первая по десятилетним контрактам, истекающим в 2033 году, получит в общей сложности $111 млрд. Вторая также по десятилетним договорам, действующим до 2035 года, заработает около $77 млрд.