Старшеклассники изучат беспилотные летательные аппараты на уроках ОБЖ

Школьники 10–11-х классов изучат способы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в рамках занятий по начальной военной подготовке (НВП). Тематический модуль значится в программе курса. Модуль №3 курса «Основы технической подготовки и связи» гласит, что школьники должны «иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА; знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА».

НВП включена в программу «Основы безопасной жизнедеятельности» для 10–11-х классов, соответствующий раздел появился в учебнике по этому предмету. Новая школьная программа по ОБЖ была утверждена в конце 2022 года. Помимо БПЛА на уроках военной подготовки старшеклассники будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь, а также узнают о принципах действия гранат Ф-1 и РГД-5. Но уже со следующего учебного года ОБЖ в школах заменит предмет «Основы безопасности и защита Родины». Сейчас курс находится в процессе разработки, в программу старших классов также включат блоки, посвященные причинам специальной военной операции.

Также ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что специальность «оператор беспилотных авиационных систем» вошла в новый утвержденный перечень профессий, которым будут обучать в российских колледжах.

Полина Ячменникова