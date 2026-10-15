Правительство Фридриха Мерца переживает последствия очередного кризиса
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отправился на саммит ЕС в Брюссель, а в это время его правительство переживает последствия очередного кризиса. Неожиданная отставка министра труда и одновременно сопредседателя социал-демократов Бербель Бас привела к ожесточенным спорам внутри коалиции и дала старт борьбе за власть во входящей в нее в качестве младшего партнера партии. И хотя образовавшуюся вакансию в правительстве быстро заполнили, последствия потери ключевого человека в кабинете министров и СДПГ правительству еще аукнутся.
Причину ее поступка, как и его последствия во властных коридорах Берлина и в немецких СМИ обсуждали несколько дней. Причина оказалась глубоко личной: последние месяцы Бас ухаживала за своей умирающей от рака падчерицей, которая скончалась в конце сентября. По словам политика, переживания из-за утраты не позволяют ей полноценно исполнять свои обязанности. В своем заявлении Бас подчеркнула, что ситуацию в один из самых тяжелых моментов ее жизни усугубили публичные нападки на нее со стороны партнеров по коалиции — христианских и социальных демократов.