Правительство Фридриха Мерца переживает последствия очередного кризиса

Причину ее поступка, как и его последствия во властных коридорах Берлина и в немецких СМИ обсуждали несколько дней. Причина оказалась глубоко личной: последние месяцы Бас ухаживала за своей умирающей от рака падчерицей, которая скончалась в конце сентября. По словам политика, переживания из-за утраты не позволяют ей полноценно исполнять свои обязанности. В своем заявлении Бас подчеркнула, что ситуацию в один из самых тяжелых моментов ее жизни усугубили публичные нападки на нее со стороны партнеров по коалиции — христианских и социальных демократов.