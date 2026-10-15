Новый порядок распределения таможенных деклараций выявил несколько проблем

Оптимизация распределения таможенных деклараций на товары между центрами электронного декларирования добавила сложностей некоторым участникам внешней торговли, узнал “Ъ”. Отправка деклараций в центры с наименьшей загрузкой без привязки к месту налогового учета декларанта привела, среди прочего, к тому, что сотрудники разных таможен по-разному трактуют условия, на которых выпускаются партии одного и того же товара, поступившего в адрес одного и того же импортера, а также к задержкам при оформлении документов центрами, ранее в силу логистики не работавшими с определенными грузами и потому не знающими их специфики. В ФТС “Ъ” подтвердили, что некоторые выявленные проблемы действительно требуют дополнительного реагирования, и обещают обсудить их с бизнесом.