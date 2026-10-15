Новый порядок распределения таможенных деклараций выявил несколько проблем
Оптимизация распределения таможенных деклараций на товары между центрами электронного декларирования добавила сложностей некоторым участникам внешней торговли, узнал “Ъ”. Отправка деклараций в центры с наименьшей загрузкой без привязки к месту налогового учета декларанта привела, среди прочего, к тому, что сотрудники разных таможен по-разному трактуют условия, на которых выпускаются партии одного и того же товара, поступившего в адрес одного и того же импортера, а также к задержкам при оформлении документов центрами, ранее в силу логистики не работавшими с определенными грузами и потому не знающими их специфики. В ФТС “Ъ” подтвердили, что некоторые выявленные проблемы действительно требуют дополнительного реагирования, и обещают обсудить их с бизнесом.
Как выяснил “Ъ”, практическая реализация запущенного в мае этого года нового порядка распределения электронных деклараций на товары в центры электронного декларирования (ЦЭД) вызвала трудности у участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).
Речь идет об уходе таможни от принципа распределения деклараций в ЦЭДы по месту налогового учета декларанта и по виду транспорта — теперь они могут автоматически направляться в центры с наименьшим уровнем загрузки. По замыслу регуляторов, когда импортер не знает, в какой именно ЦЭД ушла его декларация, коррупционные риски процесса растаможки снижаются. Так что декларация может попасть в центр, территориально располагающийся довольно далеко от места нахождения декларанта.