Бывшего учителя истории избрали новым мэром пострадавшей от смерча Кушвы

До конкурса на пост мэра Кушвы были допущены всего три человека: вице-мэр Вячеслав Кожевников (выдвинут от «Единой России»), начальник отдела договоров Кушвинского завода прокатных валков Анатолий Савин (от общественной палаты Свердловской области) и культорганизатор в клубе поселка Верхняя Баранча Евгений Сапрыкин (от Совета муниципальных образований региона). Последние два претендента также являются действующими депутатами думы Кушвы от «Единой России». По итогам конкурса губернатор Денис Паслер внес в думу для избрания на пост мэра кандидатуры Вячеслава Кожевникова и Евгения Сапрыкина. Решение о новом главе принимали 18 депутатов от «Единой России», один от ЛДПР и самовыдвиженец.