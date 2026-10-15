Бывшего учителя истории избрали новым мэром пострадавшей от смерча Кушвы
Вячеслав Кожевников родился в 1987 году в Кушве, окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности «История» и Институт новых технологий и управления, имеет квалификацию «Специалист в области государственного и муниципального управления». Он начинал карьеру учителем истории и обществознания в школе №1 Кушвы, позже был методистом Кушвинского краеведческого музея, директором Кушвинского центра занятости и заместителем главы города.
До конкурса на пост мэра Кушвы были допущены всего три человека: вице-мэр Вячеслав Кожевников (выдвинут от «Единой России»), начальник отдела договоров Кушвинского завода прокатных валков Анатолий Савин (от общественной палаты Свердловской области) и культорганизатор в клубе поселка Верхняя Баранча Евгений Сапрыкин (от Совета муниципальных образований региона). Последние два претендента также являются действующими депутатами думы Кушвы от «Единой России». По итогам конкурса губернатор Денис Паслер внес в думу для избрания на пост мэра кандидатуры Вячеслава Кожевникова и Евгения Сапрыкина. Решение о новом главе принимали 18 депутатов от «Единой России», один от ЛДПР и самовыдвиженец.
Кушва расположена в 192 км к северу от Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, население Кушвинского района на начало 2025 года составляло 35 517 человек, годом ранее — 35 681. Доходы бюджета на 2026 год планируются в объеме 3 млрд 128,9 млн руб., расходы — 3 млрд 147,5 млн руб.