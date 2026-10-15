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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

Бывшего учителя истории избрали новым мэром пострадавшей от смерча Кушвы

Депутаты думы Кушвы (Свердловская область) единогласно наделили временно исполняющего обязанности мэра Вячеслава Кожевникова полномочиями градоначальника до 2031 года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. В своих соцсетях новый руководитель заявил, что намерен дать «новый мощный импульс» для развития города.
Вячеслав Кожевников

Вячеслав Кожевников

Департамент информационной политики Свердловской области

Вячеслав Кожевников родился в 1987 году в Кушве, окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности «История» и Институт новых технологий и управления, имеет квалификацию «Специалист в области государственного и муниципального управления». Он начинал карьеру учителем истории и обществознания в школе №1 Кушвы, позже был методистом Кушвинского краеведческого музея, директором Кушвинского центра занятости и заместителем главы города.

«Кардинальных и позитивных перемен мы сможем добиться только вместе, опираясь на поддержку депутатского корпуса, общественности и каждого неравнодушного жителя. Я и мои коллеги всегда открыты для прямого диалога и совместной работы»,— заверил господин Кожевников.

До конкурса на пост мэра Кушвы были допущены всего три человека: вице-мэр Вячеслав Кожевников (выдвинут от «Единой России»), начальник отдела договоров Кушвинского завода прокатных валков Анатолий Савин (от общественной палаты Свердловской области) и культорганизатор в клубе поселка Верхняя Баранча Евгений Сапрыкин (от Совета муниципальных образований региона). Последние два претендента также являются действующими депутатами думы Кушвы от «Единой России». По итогам конкурса губернатор Денис Паслер внес в думу для избрания на пост мэра кандидатуры Вячеслава Кожевникова и Евгения Сапрыкина. Решение о новом главе принимали 18 депутатов от «Единой России», один от ЛДПР и самовыдвиженец.

Господин Кожевников сменил на посту главы Михаила Слепухина, который руководил Кушвой на протяжении 13 лет. В последний год его работы в городе произошли массовые аварии на котельных, после которых были задержаны директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин, заместитель главы учреждения Андрей Лиханов и подрядчик Андрей Лошагин, в отставку подали вице-мэры Антон Чепрасов, Алексей Терех, а Денис Паслер лично поручил восстановить все котлы. В июне в Кушве объявили режим ЧС из-за смерча, который разрушил 32 дома, повредил 25 автомобилей, около 100 зданий и 15 линий электропередачи, в связи с чем без электричества остались более 4 тыс. частных домов. В сентябре Денис Паслер сообщил о полном восстановлении объектов и выделении 348 млн руб. из областного бюджета на выплаты жителям.
В конце июля Михаил Слепухин досрочно оставил пост главы Кушвы, по решению Дениса Паслера врио градоначальника стал Вячеслав Кожевников. Областные власти отмечали, что на тот момент вице-мэр принимал активное участие в ликвидации последствий урагана и оказании помощи жителям, чьи дома пострадали от ветра.

Кушва расположена в 192 км к северу от Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, население Кушвинского района на начало 2025 года составляло 35 517 человек, годом ранее — 35 681. Доходы бюджета на 2026 год планируются в объеме 3 млрд 128,9 млн руб., расходы — 3 млрд 147,5 млн руб.

Василий Алексеев