В Кушве задержали руководство «Теплодома» после крупных аварий на котельных

Сотрудники СКР задержали в Кушве (Свердловская область) директора ресурсоснабжающей организации по теплоснабжению и горячему водоснабжению МУП «Теплодом» Сергея Фучкина, его заместителя Андрея Лиханова и подрядчика Андрея Лошагина, рассказал «Ъ-Урал» депутат думы Кушвинского округа Сергей Чичикало. Взятие под стражу произошло после четырех аварий на объектах теплоснабжения с начала 2026 года, в том числе на котельных «Рудничная», «Блочная» и «Квартальная». «Люди мерзнут в домах не первый год, каждый год демонстрации, что жители замерзают»,— сказал господин Чичикало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев «Ъ-Урал».

Ранее, 23 января, прокуратура Кушвы начала проверку в связи с ненадлежащим качеством предоставления услуг теплоснабжения в городе. Позже стало известно об уходе из администрации муниципалитета по собственному желанию первого заместителя главы Антона Чепрасова и вице-мэра Алексея Тереха.

Власти отчитались о восстановлении теплоснабжения после последней аварии в Кушве 3 февраля. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что температура воды в сетях поднялась до +74°. «Это выше, чем требуется, учитывая текущие погодные условия. Повышенный температурный режим будет поддерживаться до полной нормализации температуры в жилых домах, школе и детском саду»,— заверил тогда он.

Ранее, 29 января, на заседании свердловского правительства господин Паслер пояснил, что проблемы с теплоснабжением в Кушве во многом связаны с неисполненной концессией: из 12 запланированных с 2018 года мероприятий было выполнено только одон. «В итоге концессию расторгли, а имущество вернули муниципалитету. Сегодня в округе работают 11 теплоисточников, однако котельные "Уральская" и "Блочная" — в критическом состоянии: износ превышает 80%, действующее оборудование не обеспечивает нормативную температуру»,— добавил он, заверив, что власти будут «системно решать вопрос».

Губернатор поставил задачу мэру Михаилу Слепухину восстановить все котлы, сформировать резерв запасных частей, построить и ввести в эксплуатацию новую блочно-модульную газовую котельную к началу отопительного сезона 2026 года.

Василий Алексеев