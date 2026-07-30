Денис Паслер утвердил бывшего учителя истории врип мэра Кушвы

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил временно исполняющим полномочия главы Кушвы действующего вице-мэра города Вячеслава Кожевникова, сообщили в департаменте информационной политики региона. Чиновник сменил на посту Михаила Слепухина, который спустя 13 лет руководства муниципалитетом заявил об уходе с должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Кожевников

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Вячеслав Кожевников

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По данным департамента, господин Кожевников родился в 1987 году в Кушве, окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности «История» и Институт новых технологий и управления, имеет квалификацию «Специалист в области государственного и муниципального управления». Он начинал карьеру учителем истории и обществознания в школе №1 Кушвы, позже был методистом Кушвинского краеведческого музея и директором Кушвинского центра занятости. В настоящее время занимает пост вице-мэра Кушвы.

«Вячеслав Кожевников принимал активное участие в организации работы по ликвидации последствий урагана в Кушве и оказании помощи жителям, чьи дома пострадали в результате шквалистого ветра»,— добавили в ведомстве.

Денис Паслер объявил прием предложений о кандидатурах на должность главы Кушвы 3 июля. По данным источника «Ъ-Урал» в свердловском правительстве, Михаил Слепухин еще весной объявил о планах покинуть пост мэра, поэтому не стал дожидаться завершения своих полномочий в сентябре и написал заявление об уходе по собственному желанию, 30 июля его утвердили депутаты местной думы. Своих претендентов на пост главы Кушвы смогут предложить пять парламентских партий, общественная палата Среднего Урала, Совет муниципальных образований региона и ВАРМСУ до 14 августа.

Изменения в руководстве Кушвы произошли спустя месяц после объявления в городе ЧС из-за смерча 22 июня, который разрушил 32 дома, повредил 25 автомобилей, около 100 зданий и 15 линий электропередачи, в связи с чем без электричества остались более 4 тыс. частных домов. За медицинской помощью тогда обратились 16 человек, а на территории ввели режим ЧС. В конце июля Денис Паслер сообщил, что в городе уже завершили ремонт кровель всех 168 частных домов. Жителям Кушвы, чье имущество пострадало в результате смерча, перечислили более 27 млн руб. выплат.

Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве подчеркнул, что господин Слепухин «хорошо отработал на ликвидации последствий урагана и вообще это один из самых эффективных глав, умеющий работать в форс-мажорных обстоятельствах». «Он уходит в сильной позиции, позитивно оцениваемый правительством области. На новую работу, куда не говорит, в одну из крупных корпораций»,— добавил собеседник.

Кушва расположена в 192 км к северу от Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, население Кушвинского района на начало 2025 года составляло 35 517 человек, годом ранее — 35 681. Доходы бюджета на 2026 год планируются в объеме 3 млрд 128,9 млн руб., расходы — 3 млрд 147,5 млн руб.

Василий Алексеев