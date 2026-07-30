Мэр унесся с должности

Депутаты думы Кушвы Свердловской области одобрили досрочное увольнение мэра Михаила Слепухина, который решил оставить пост спустя 13 лет руководства территорией. По словам источника «Ъ-Урал» в региональном правительстве, несмотря на произошедшие с начала года массовые аварии на котельных и июньский смерч в городе, областные чиновники высоко оценили навык главы работать в форс-мажорных обстоятельствах. За последние две недели это третий мэр в Свердловской области, решивший покинуть свою должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Михаил Слепухин написал заявление об уходе с должности мэра спустя месяц после введения им в городе режима ЧС из-за смерча 22 июня, который прошел 29 км по территории муниципалитета и разрушил 32 дома, повредил 25 автомобилей, около 100 зданий и 15 линий электропередачи, в связи с чем без электричества остались более 4 тыс. частных домов. Спустя два дня улицу, по которой прошел ураган, затопило из-за обильных ливней, которые начались в Свердловской области с 20-х чисел июня.

С момента происшествия в Кушву дважды приезжал губернатор Денис Паслер, а на восстановительных работах задействовали свыше 600 человек и 130 единиц техники. В конце июля глава региона сообщил, что в городе отремонтировали кровли всех пострадавших частных домов, вывезли мусор, расчистили русло реки и направили 7,1 млн руб. из муниципального бюджета и 20,2 млн руб. из областной казны жителям Кушвы. Власти продолжают ремонтировать крыши многоквартирных домов и кровлю школы №6.

Как рассказал «Ъ-Урал» источник в местной администрации, господин Слепухин еще летом 2025 года сообщал окружению о намерениях «тихо доработать» и покинуть пост главы после окончания своего срока полномочий в сентябре 2026 года. Несмотря на планы, мэр столкнулся с крупным происшествием уже в январе, когда в городе без отопления и горячей воды остались почти 11 тыс. человек. Позже перебои не прекратились — власти зафиксировали четыре аварии на объектах теплоснабжения.

Ситуация привлекла внимание силовиков — в феврале был задержан директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его заместитель Андрей Лиханов и подрядчик Андрей Лошагин. По версии следствия, глава предприятия совместно с сообщниками якобы похитил 1,8 млн руб. из бюджета Кушвы, предназначенных для бесперебойного теплоснабжения. После начала прокурорской проверки в январе стало известно об уходе с постов по собственному желанию вице-мэров Кушвы Антона Чепрасова и Алексея Тереха.

Источник «Ъ-Урал» в свердловском правительстве подчеркнул, что у силовиков нет вопросов к работе Михаила Слепухина, а его управленческие навыки «позитивно оценены» региональными властями.

«Михаил Слепухин хорошо отработал на ликвидации последствий урагана, и вообще это один из самых эффективных глав, умеющий работать в форс-мажорных обстоятельствах. Он уходит в сильной позиции»,— отметил собеседник, добавив, что экс-мэр, вероятно, продолжит работу в «одной из крупных корпораций».

58-летний Михаил Слепухин стал третьим свердловским мэром, который ушел в отставку за две последние недели. 20 июля стало известно об увольнении 50-летнего Игоря Кабца (возглавлял Первоуральск с 2018 года) из-за накопившихся проблем в сфере управления городским хозяйством, 31 июля свой пост оставит 63-летний Александр Берчук (управляет Невьянском с 2017 года), на территории которого жители столкнулись с подтоплениями из-за паводка. По словам источников «Ъ-Урал», областные власти повысили требования к работе глав в кризисных ситуациях.

Уже в пятницу, 31 июля, временного руководителя Кушвы депутатам местной думы представят вице-губернатор Василий Козлов и заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства региона Сергей Никонов. Им стал 39-летний вице-мэр, уроженец города Вячеслав Кожевников. До начала работы в администрации он трудился учителем истории и обществознания в школе №1, методистом Кушвинского краеведческого музея и директором Кушвинского центра занятости.

«Вячеслав Кожевников принимал активное участие в организации работы по ликвидации последствий урагана в Кушве и оказании помощи жителям, чьи дома пострадали в результате шквалистого ветра»,— сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Михаил Слепухин решил досрочно уйти в отставку из-за нежелания отвечать за итоги выборов в местную думу в сентябре с низким результатом «Единой России» из-за происшествий на территории и новых проблем, которые могут вскрыться в городе ближе к зиме, считает политтехнолог Александр Ханин.

«Зачем впрягаться и тратить силы, если после сентября все равно не будешь главой? Никому перед уходом не хочется слушать плохие слова и упреки, что не справился»,— сказал он.

По мнению руководителя экспертного клуба Свердловской области Анатолия Гагарина, региональные власти поддержали досрочный уход господина Слепухина, чтобы его место занял «способный и полный энергии человек, который проявил себя в ЧС в Кушве». «В эпоху сталинской индустриализации приглашали молодых, профессионально подготовленных людей, которые могли за короткий период времени поднять производство, и они проявляли фанатический талант управления»,— пояснил политолог.

Василий Алексеев