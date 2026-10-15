Шогджиев вплотную приблизился к статусу самого молодого гроссмейстера в истории
Главный вундеркинд отечественных шахмат Роман Шогджиев вплотную приблизился к тому, чтобы побить один из очень заметных в его виде рекордов. Шогджиев, уже выполнивший вторую из трех так называемых гроссмейстерских норм, имеет великолепные шансы стать самым молодым гроссмейстером мира, побив достижение американца Абхиманью Мишры. Для этого 11-летнему россиянину надо выполнить третью норму, то есть, по сути, успешно выступить на представительном турнире, до лета будущего года.
Внимание шахматных медиаресурсов, например Chess.com, на этой неделе привлекло по большому счету довольно рядовое соревнование. Это — чемпионат сербской Суперлиги, в котором участвовали команды, составленные как из местных, так и зарубежных игроков. А все дело в выступлении на первой — лидерской — доске белградского «Партизана» россиянина Романа Шогджиева. Если не знать, кто он такой, его можно было бы назвать просто успешным. Шогджиев набрал шесть очков из девяти возможных, по ходу состязаний обыграл трех довольно крепких гроссмейстеров с солидным рейтингом выше 2600 пунктов — болгарина Ивана Чепаринова, Бхарата Субраманияму и сингапурца Тина Цзинъяо — и потерпел всего одно-единственное поражение от Аджая Сантоша Парватаредди.
Но в данном случае знать биографию Романа Шогджиева необходимо. Речь идет о главном российском шахматном вундеркинде, которого чемпионат сербской Суперлиги, можно сказать, вплотную приблизил к очень заметному в его виде спорта рекорду.