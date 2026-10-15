Шогджиев вплотную приблизился к статусу самого молодого гроссмейстера в истории

Внимание шахматных медиаресурсов, например Chess.com, на этой неделе привлекло по большому счету довольно рядовое соревнование. Это — чемпионат сербской Суперлиги, в котором участвовали команды, составленные как из местных, так и зарубежных игроков. А все дело в выступлении на первой — лидерской — доске белградского «Партизана» россиянина Романа Шогджиева. Если не знать, кто он такой, его можно было бы назвать просто успешным. Шогджиев набрал шесть очков из девяти возможных, по ходу состязаний обыграл трех довольно крепких гроссмейстеров с солидным рейтингом выше 2600 пунктов — болгарина Ивана Чепаринова, Бхарата Субраманияму и сингапурца Тина Цзинъяо — и потерпел всего одно-единственное поражение от Аджая Сантоша Парватаредди.