Нижегородская область получит 1 млрд рублей на новые троллейбусы

Правительство РФ выделит Нижегородской области 1 млрд руб. на покупку 38 троллейбусов с запасом автономного хода. Еще 700 млн руб. кабмин решил выделить Калининградской области на покупку около 50 автобусов, сообщается на сайте правительства.