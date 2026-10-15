Нижегородская область получит 1 млрд рублей на новые троллейбусы
Правительство РФ выделит Нижегородской области 1 млрд руб. на покупку 38 троллейбусов с запасом автономного хода. Еще 700 млн руб. кабмин решил выделить Калининградской области на покупку около 50 автобусов, сообщается на сайте правительства.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, поставки отечественной техники современных классов должны состояться в ближайшие месяцы. «Прошу глав субъектов держать на контроле соблюдение всех установленных требований и сроков», — добавил он.
Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области рассчитывает до конца 2030 года приобрести около 100 новых троллейбусов и полностью обновить парк этой техники. За счет транспорта с автономным ходом власти рассчитывают ввести новые маршруты, в том числе между Нижним Новгородом и Дзержинском.
Российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» в свою очередь намерено в декабре 2026 года представить головной образец нового троллейбуса с увеличенным автономным ходом.