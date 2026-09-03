Нижегородские правительство намерено купить 38 новых троллейбусов

Правительство Нижегородской области до конца 2026 года планирует объявить конкурс на закупку не менее 38 троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода. Поставки запланированы на конец 2026 года и 2027 год, сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ранее правительство РФ одобрило заявку региона на обновление троллейбусного парка. Сколько всего нового транспорта должны закупить, пока не уточняется. Но с учетом нового подвижного состава в заречной части Нижнего Новгорода планируется расширить троллейбусную сеть и довести ее до Дзержинска, напомнил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона напомнил также, что для нагорной части Нижнего Новгорода приобрели 120 электробусов, и они уже показали свою эффективность на этих маршрутах по сравнению с троллейбусами, которые были там ранее — и по километражу автономного пробега, и по количеству перевозимых пассажиров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году в Нижний Новгород для тестирования доставили троллейбусы «Авангард» производства «Транс-Альфа», «Адмирал» производства «ПК Транспортные системы» и «Синара» производства компании «Синара — Транспортные машины».

В том же году правительство области заключило соглашение с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) о сотрудничестве при модернизации общественного транспорта. В частности, стороны намеревались проработать внедрение беспилотного транспорта.

Ирина Швецова