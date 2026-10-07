«Нижэкотранс» намерен до конца 2026 года представить новый троллейбус

Российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» намерено в декабре 2026 года представить головной образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым.