«Нижэкотранс» намерен до конца 2026 года представить новый троллейбус
07.10.2026, 11:02
Российско-белорусское предприятие «Нижэкотранс» намерено в декабре 2026 года представить головной образец троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам встречи с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым.
Глава региона напомнил, что правительство области готовит контракт на поставку 60 троллейбусов. «В планах — перезапуск производства в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске и расширение линейки продукции», — отметил он.
Как писал «Ъ-Приволжье», «Нижэкотранс» поставил Нижнему Новгороду троллейбусы и трамваи «МиНиН». После завершения этих заказов предприятие оптимизируют и переводят из города Вросмы в особую экономическую зону «Кулибин» в Дзержинске.