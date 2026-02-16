Комика Сабурова начали проверять в Казахстане из-за помощи бойцам СВО

Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) проводит «проверочные мероприятия» в отношении Нурлана Сабурова. Ему может грозить уголовное дело по статье о наемничестве из-за отправки мотоциклов российским участникам СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурлан Сабуров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Нурлан Сабуров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Агентство Tengrinews спросило у КНБ, проверяли ли Сабурова на предмет нарушений уголовного законодательства, в том числе по статье о наемничестве (ст. 170 УК Казахстана; предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы). «Информация принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия»,— ответили в комитете, не предоставив подробностей.

Нурлан Сабуров — уроженец Казахстана, переехал в Россию в 2014 году. Участник КВН и телевизионного шоу «Stand Up», ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?». В 2020 году российский Forbes включил его в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет. В 2022 году в США и Израиле отменили его концерты после неудачной шутки над украинской активисткой. Комик продолжал выступления в России и только за 2024 год заработал 50 млн руб., писал Telegram-канал 112. Однако в декабре 2025 года в нескольких российских городах отменили его концерты после распространения в интернете шутки 2022 года об уехавших от мобилизации россиянах.

С 30 января 2026 года Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию. Комик узнал об этом по прилету во Внуково 6 февраля, оттуда ему пришлось улететь в Казахстан. 9 февраля в соцсетях распространилось видео, на котором он передает мотоциклы бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра» (создано на базе ЧВК «Вагнера»). Ролик был снят в 2025 году, на видео комик говорит: «Дай бог, чтоб ребята вернулись здоровые и с победой». Генпрокуратура Казахстана обещала провести проверку.