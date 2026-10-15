В Ижевске насчитали более 400 баннеров «Единой России» против четырех у КПРФ
Среди других замечаний — использование админресурса и аномалии по надомникам
Участники круглого стола от рескома КПРФ в Удмуртии заявили о признаках использования админресурса на выборах в Госдуму и неравных условиях для партийной агитации. По оценке одного из участников встречи, в Ижевске разместили более 400 баннеров «Единой России», тогда как у КПРФ их было четыре. Обсуждение итогов выборов прошло 14 октября.
«Секретарь рескома КПРФ Юрий Балахонцев подчеркнул, что мы знаем УИКи с аномальными результатами по надомникам, заверив, что КПРФ обратит особое внимание на эти комиссии»,— говорится в сообщении реготделения. По словам члена избиркома Удмуртии Владимира Воронцова, более 13% избирателей в республике проголосовали вне помещений для голосования.
Еще одним «нюансом» он назвал организацию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По словам господина Воронцова, к 11:00 первого дня выборов более 30% зарегистрированных участников ДЭГ в республике уже проголосовали, «хотя это был рабочий день». «Админресурс. Огромное количество зарегистрированных на ДЭГ и УИКи на заводах — явное свидетельство его применения»,— сослались на его слова в рескоме.
Члены УИК и наблюдатели рассказали о том, как организовывалось голосование на местах. Мнения людей, указали в КПРФ, разделились. «Да, были участки, где выборы прошли кристально чисто. И таких большинство. Однако некоторые наблюдатели высказали свои опасения касаемо определенных участков»,— добавили в реготделении.
Выборы в Удмуртии проходили с 18 по 20 сентября. По их итогам «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР укрепили свои позиции в республике в сравнении с голосованием пятилетней давности. В результате партия власти получила три мандата, КПРФ — один. Наименьшую активность избиратели проявили в Ижевске, где явка составила порядка 40% (в целом по республике — 51,6%). Эксперты называют нынешние выборы самыми скучными и считают показатели большинства партий заслугой исключительно федеральной повестки.
Подробнее об этом читайте в материале «Могли быть любые фамилии, и это бы сильно на результате не сказалось».