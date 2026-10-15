В Ижевске насчитали более 400 баннеров «Единой России» против четырех у КПРФ

Участники круглого стола от рескома КПРФ в Удмуртии заявили о признаках использования админресурса на выборах в Госдуму и неравных условиях для партийной агитации. По оценке одного из участников встречи, в Ижевске разместили более 400 баннеров «Единой России», тогда как у КПРФ их было четыре. Обсуждение итогов выборов прошло 14 октября.