ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в йеменском городе Таиз
Осада третьего по величине в Йемене города Таиз, которую радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы) усиливает с 4 октября, привела к прекращению доставки гуманитарной помощи местному населению. Об этом заявила 14 октября Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП), уточнив, что почти 600 тыс. жителей города остались без продовольствия. В эти дни хуситы и правительственные силы Йемена развернули ожесточенные бои за господствующие высоты вокруг Таиза, захват которых будет означать установление полного контроля над городом.
В своем заявлении ВПП отметила, что потеряла возможность доставлять помощь более чем 600 тыс. жителей йеменского Таиза, который 4 октября оказался в окружении вооруженных сил группировки «Ансар Аллах». С учетом того, что ООН в сентябре потеряла связь также с общинами на западном побережье страны, отрезанными от помощи ВПП в Йемене остаются 800 тыс. человек. «Мы обеспокоены эскалацией конфликта, но еще больше нас беспокоит растущее число людей, до которых мы больше не можем добраться,— заявил представитель ВПП в Йемене Эль-Хидир Далум.— Ситуация может быстро перерасти в гуманитарную катастрофу, если помощь не сможет безопасно достичь тех, кто в ней больше всего нуждается».
Таиз — это третий по численности город в Йемене. До недавнего времени этот населенный пункт, который связывает контролируемый хуситами север и занимаемый силами центрального правительства юг, оставался под контролем правительственных сил. Однако в последние недели хуситы повели на него наступление, стремясь захватить город и всю провинцию.