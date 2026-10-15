ООН предупредила о гуманитарной катастрофе в йеменском городе Таиз

В своем заявлении ВПП отметила, что потеряла возможность доставлять помощь более чем 600 тыс. жителей йеменского Таиза, который 4 октября оказался в окружении вооруженных сил группировки «Ансар Аллах». С учетом того, что ООН в сентябре потеряла связь также с общинами на западном побережье страны, отрезанными от помощи ВПП в Йемене остаются 800 тыс. человек. «Мы обеспокоены эскалацией конфликта, но еще больше нас беспокоит растущее число людей, до которых мы больше не можем добраться,— заявил представитель ВПП в Йемене Эль-Хидир Далум.— Ситуация может быстро перерасти в гуманитарную катастрофу, если помощь не сможет безопасно достичь тех, кто в ней больше всего нуждается».