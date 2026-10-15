Сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» водитель перевел ей 1,5 млн рублей

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела 13 октября. Тогда госпожа Чаковская заявила, что после аварии с ней никто не связывался, извинений ей не приносили и помощи в лечении не предлагали. Она потребовала от обвиняемого 1,5 млн руб. в качестве морального ущерба.