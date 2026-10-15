Сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» водитель перевел ей 1,5 млн рублей
Водитель Арам Никогосян, сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую, выплатил ей 1,5 млн руб. в качестве моральной компенсации. Об этом стало известно во время второго заседания по уголовному делу о ДТП.
«Хотим представить суду документы о полном заглаживании морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей, внесенных на депозитный счет, в качестве исполнения обязательств со стороны моего подзащитного», — сообщил адвокат подсудимого Ваграм Киракосян (цитата по ТАСС). В свою очередь, представитель Екатерины Чаковской заявил, что она не получала денег.
Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела 13 октября. Тогда госпожа Чаковская заявила, что после аварии с ней никто не связывался, извинений ей не приносили и помощи в лечении не предлагали. Она потребовала от обвиняемого 1,5 млн руб. в качестве морального ущерба.
На первом заседании подсудимый просил переквалифицировать обвинение по ст. 264 УК со второй части (оставление места ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью) на первую (без учета оставления места аварии). Его адвокат утверждает, что Арам Никогосян уехал с места происшествия из-за того, что не заметил удара. Вину мужчина признал частично.
ДТП произошло утром 11 августа. Водитель грузовика наехал на пешехода в тот момент, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломами ребер. Пострадавшая продолжает лечение. По изначальной статье УК водителю грозит до семи лет лишения свободы.