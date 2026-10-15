Воронежские власти объяснили сокращение субсидии на туристическую инфраструктуру

Ранее также стало известно, что Воронеж рассчитывает получить по итогам 2026 года около 50 млн руб. с туристического налога. Город намерен направить эти средства на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство экскурсионных маршрутов, подсветку зданий, установку стереоскопов и другие проекты. О том, как превратить уже существующие достопримечательности в полноценный туристический продукт, чиновники, депутаты и представители бизнеса говорили на форуме «Города встречают — 2026», собравшем делегации из 57 городов и 31 региона.