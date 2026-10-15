Воронежские власти объяснили сокращение субсидии на туристическую инфраструктуру
Сокращение федеральной субсидии для Воронежской области на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров связано со сложившейся экономией в рамках проведения строительно-монтажных работ, а также снятием излишних средств, ранее предусмотренных в федеральном бюджете. На момент направления региональной заявки отсутствовала разработанная проектно-сметная документация, а примерная стоимость инфраструктуры определялась по объектам-аналогам. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в региональном правительстве.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что субсидия для Воронежской области на 2026 год была сокращена кабмином с 302,24 до 208,45 млн руб. То есть она уменьшилась на 93,79 млн руб., или почти на треть (31%). В соответствии с документом средства на эти цели для Воронежской области на 2027 и 2028 годы не предусмотрены.
«В настоящее время все работы, предусмотренные на 2026 год, завершены в полном объеме. Таким образом, уменьшение размера субсидий никак не отразится на сроках и планах создания инженерной инфраструктуры в текущем году»,— подчеркнули в облправительстве.
Ранее также стало известно, что Воронеж рассчитывает получить по итогам 2026 года около 50 млн руб. с туристического налога. Город намерен направить эти средства на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство экскурсионных маршрутов, подсветку зданий, установку стереоскопов и другие проекты. О том, как превратить уже существующие достопримечательности в полноценный туристический продукт, чиновники, депутаты и представители бизнеса говорили на форуме «Города встречают — 2026», собравшем делегации из 57 городов и 31 региона.