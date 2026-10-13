Воронежской области на треть сократили субсидию на туристическую инфраструктуру
13.10.2026, 10:02
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Субсидия для Воронежской области на 2026 год была сокращена с 302,24 до 208,45 млн руб. Таким образом, она уменьшилась на 93,79 млн руб., или почти на треть (31%).
В соответствии с документом средства на эти цели для Воронежской области на 2027 и 2028 годы не предусмотрены. Названия воронежских проектов и причины сокращения субсидии не раскрываются. «Ъ-Черноземье» обратился за комментарием в правительство Воронежской области.
Минстрою РФ поручено заключить дополнительные соглашения в течение 30 календарных дней.
Воронеж рассчитывает получить по итогам 2026 года около 50 млн руб. с туристического налога. Город намерен направить эти средства на развитие туристической инфраструктуры: благоустройство экскурсионных маршрутов, подсветку зданий, установку стереоскопов и другие проекты. О том, как превратить уже существующие достопримечательности в полноценный туристический продукт, чиновники, депутаты и представители бизнеса говорили на форуме «Города встречают — 2026», собравшем делегации из 57 городов и 31 региона.