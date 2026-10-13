Воронежской области на треть сократили субсидию на туристическую инфраструктуру

Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Субсидия для Воронежской области на 2026 год была сокращена с 302,24 до 208,45 млн руб. Таким образом, она уменьшилась на 93,79 млн руб., или почти на треть (31%).