Рассольные сыры подорожали на 12%
В августе стоимость рассольных сыров превысила 647 тыс. руб. за тонну, что на 12,2% больше год к году. Это обусловлено увеличением спроса, в то время как объемы производства остались прежними. Прочие сыры, в том числе мягкие и твердые, наоборот, подешевели на 3–7% из-за существенного увеличения выпуска такой продукции.
В августе 2026 года оптовые цены на рассольные сыры, включая брынзу, фету, составили 647,05 тыс. руб. за тонну — это больше на 12,2% год к году, следует из подсчетов Росстата. Другие сыры показали спад оптовой стоимости. Тонна мягких сыров подешевела на 7,6% год к году, до 523,82 тыс. руб., плавленых — на 4,3%, до 416,3 тыс. руб., полутвердых — на 3,8%, до 539,91 руб., твердых — на 3%, до 505,7 тыс. руб.
Директор центра компетенций АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров говорит, что рассольные сыры — это узкая ниша, занимающая около 5% от общего выпуска сыров. Их производство в прошлом году практически не росло. По его оценке, спрос на такую продукцию увеличился за счет покупателей, уходящих от сырных продуктов на растительных жирах, чей выпуск за январь—июль этого года сократился на 22,2%. Помимо рассольных сыров в отрасли подорожали продукты на основе творога на 4,9%, сметаны — на 2,6%, кисломолочных продуктов — на 0,8%, добавляет он.