Рассольные сыры подорожали на 12%

Директор центра компетенций АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров говорит, что рассольные сыры — это узкая ниша, занимающая около 5% от общего выпуска сыров. Их производство в прошлом году практически не росло. По его оценке, спрос на такую продукцию увеличился за счет покупателей, уходящих от сырных продуктов на растительных жирах, чей выпуск за январь—июль этого года сократился на 22,2%. Помимо рассольных сыров в отрасли подорожали продукты на основе творога на 4,9%, сметаны — на 2,6%, кисломолочных продуктов — на 0,8%, добавляет он.